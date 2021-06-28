卓悅控股（００６５３）與卓悅美容有限公司任何訴訟程序無關

《經濟通通訊社２８日專訊》卓悅控股（００６５３）公布，注意到有若干媒體報道有關一
間名為「Ｂｏｎｊｏｕｒ Ｂｅａｕｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（卓悅美容有限公司）」之公司訴訟
程序。
該集團指，Ｂｏｎｊｏｕｒ Ｂｅａｕｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（卓悅美容有限公司）並非該
集團附屬公司，且有關 Ｂｏｎｊｏｕｒ Ｂｅａｕｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（卓悅美容有限公司
）任何訴訟程序與該集團無關。（ｗｈ）
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