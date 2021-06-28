《日入而息》黑雨來襲港股半日市先升後跌，港５月出口數據勝預期

《今天重點》﹡港交所今早停市，滬深股通暫停，滬深股市仍正常交易；港交所指引：黑雨

之下，上午交易時段取消；下午交易延至１：３０開市；金銀業貿易場表示

公開喊價市場上午暫停交易，電子交易平台如常買賣；公開喊價市場下午交

易時段回復正常；黑色暴雨解除，滬深股通南北向交易下午１時３０分恢復

交易

﹡傳林鄭訪京爭取深港免隔離通關，料７﹒１１為關鍵日

﹡本港５月整體出口貨值按年升２４％，略勝預期

﹡差估署表示５月樓價指數按月升０﹒６４％，連升５個月

﹡港府列英國為極高風險地區，下月起禁英國客機抵港

﹡本港新增３宗確診個案，全屬輸入個案



《即日市況》﹡港股半日市高開低走跌１９點報２９２６８，科指升４１點跑贏



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒０３％守三千六，陸股通恢復流出４０億



《美元匯價》﹡悉尼因疫情封城兩周，澳元０﹒７６５有阻力；歐元最新報１﹒１９３０

╱３３，日圓最新報１１０﹒７７╱７９



《公司業績》﹡壹傳媒（００２８２）延遲刊發年度業績

﹡文化傳信（００３４３）全年虧損收窄至５７１９萬元，不派息

﹡景福集團（００２８０）全年純利大增逾四倍，增派未期息

﹡新興光學（００１２５）年度虧轉盈９６１萬元，派末期特別息１﹒５仙

﹡蒙古能源（００２７６）盈轉虧蝕２﹒８７億元，公司不派息

﹡冠忠巴士（００３０６）盈轉虧蝕４６８９﹒１萬元，公司不派息

﹡其士國際（０００２５）全年純利增至逾６﹒４億元，末期息派３９仙

﹡美高域（０１９８５）全年多賺１６﹒５％，派末期息連特息共十仙

﹡耀才證券（０１４２８）全年純利按年升４９﹒５％，派息１３仙

﹡歐舒丹（００９７３）全年純利升３３％至１﹒６億歐元，派息

０﹒０３６８７歐元

﹡中國燃氣（００３８４）全年多賺１４％至１０４﹒８億，末期息４５港仙

﹡津上機床中國（０１６５１）全年純利按年升１﹒５倍，派末期息０﹒２５

港元

﹡華廈置業（００２７８）全年虧轉盈３０６﹒５萬，末期息連特別息共派

２３仙



《公司資訊》﹡港交所今早停市，滬深股通暫停，滬深股市仍正常交易

﹡港交所指引：黑雨之下，上午交易時段取消；下午交易延至１：３０開市

﹡港交所推出滬深港通結算加速平台ＳＹＮＡＰＳＥ試用計劃

﹡君實生物（０１８７７）澄清雙抗體療法在美被停止分發消息

﹡快手科技（０１０２４）內地直播服務商北京一笑股權變動

﹡俄侶（００４８６）鋁冶煉廠現有車間地盤增設新生產設施；俄鋁預計將出

售Ｎｏｒｉｌｓｋ Ｎｉｃｋｅｌ約２﹒３３％股份

﹡信置（０００８３）附屬減持上海物業投資及發展公司上海華慶股權

﹡信達生物（０１８０１）旗下單抗注射液獲批准用於治療一線肝癌

﹡冠忠（００３０６）附屬獲最多１８億元貸款融資

﹡南豐集團表示張世成接替梁錦松出任行政總裁

﹡恆宇集團（０２４４８）委任黃偉明為首席財務官，附屬申請為開放式基金

型公司

﹡倢冠控股（０８６０６）與上海漕河涇新興技術開發區戰略合作

﹡浙江市監局表示農夫山泉（０９６３３）生產原料無從日本福島縣採購

﹡國泰（００２９３）目標下半年每月燒錢平均金額降至１０億以下

﹡基石藥業（０２６１６）旗下普吉華於ＲＥＴ突變ＭＴＣ中國患者註冊研究

達預期

﹡華潤醫療（０１５１５）向復康醫院出售醫療設備，涉１３３７萬元人民幣

﹡愛達利網絡（０８０３３）出售債券獲利２６﹒６萬元

﹡榮威國際（０３３５８）主席朱強溢價２７％提私有化，申請今早復牌

﹡澳門勵駿（０１６８０）柬埔寨土地未能悉數完成轉讓及登記

﹡醫渡科技（０２１５８）料未來每年分別拓展５到１０家研究型醫院及研究

型機構

﹡建灝地產屯門新盤命名為「上嵐」，最快下月推售

﹡聯交所譴責及批評華訊股份（００８３３）十名董事

﹡中國生態旅遊（０１３７１）陳丹娜辭任公司首席執?官，胡英厦接任

﹡濱海投資（０２８８６）附屬獲得恩捷科技天然氣供應項目

﹡澳能建設（０１１８３）成功中標及獲授澳門工程合約，總值約１﹒６２億

港元

﹡麗新發展（００４８８）公眾持股量僅１９﹒３１％，不足最低規定水平



《國企紅籌》﹡金茂（００８１７）收購中國宏泰近三成股本，並認購換股債

﹡中國中車（０１７６６）簽訂若干項合同，涉及金額４３５﹒５億元人民幣



《神州民企》﹡同仁堂科技（０１６６６）７月起實施企業年金計劃

﹡金活醫藥（０１１１０）旗下合營訂立總承包施工協議

﹡融創（０１９１０）訂立最多３﹒５億美元融資協議，擬作債務再融資

﹡騰訊朋友Ａｐｐ再次關停，距離上次復活僅一年半

﹡君實生物（０１８６６）ＪＳ０１４注射液獲得藥物臨床試驗申請受理通知

書



《中國要聞》﹡深圳１５家網紅飲品被立案調查，涉嫌違規添加日落黃

﹡廣州新能源車上「綠牌」或有新要求，車商需回收舊電池

﹡中鋼協呼籲加強對境內外資貿易商的監管

﹡恆天然售兩中國合資牧場股權，擬今年內清空牧場投資

﹡深圳今日頭條註冊資本大漲逾兩倍至１０２億元人民幣

﹡發改委表示中央和地方將啟動豬肉儲備收儲工作；發改委料短期豬價或繼續

反彈回升，減輕生豬養殖虧損；發改委稱居民電價偏低工商業偏高，將完善

階梯電價制；明起汽、柴油價格每噸提高２２５和２１５元

﹡應對疫情影響紓困，廣州降非民用管道燃氣價、用水價

﹡海清算所原董事長許臻涉嚴重違紀違法被雙開

﹡北京大興機場臨空區將建國際生命健康社區

﹡中原地產表示上周上海新房成交面積續回調

﹡多家券商、基金拿到第二批基金投顧業務試點資格批文

﹡金沙江白鶴灘水電站投產，規模及單機容量全球第一

﹡商務部表示對原產歐盟和英國碳鋼緊固件反傾銷措施複審

﹡人行連續第三日開展３００億逆回購，淨投放２００億

﹡傳印度向爭議邊境增派５萬士兵，駐紮士兵增至約廿萬；傳印度向邊境大舉

增兵，外交部表示中印局勢總體穩定

﹡華為解釋「不造車」原因，不想與車企直接競爭

﹡傳中信集團赴華融開展債務摸底，年報或未來幾周公布

﹡樂普醫療表示子公司心泰醫療向港交所遞交主板上市申請

﹡沈鐵冬接替閻秉哲擔任華晨集團董事長

﹡機構料６月官方、財新製造業ＰＭＩ均略為回落



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１７５９０點



《其他消息》﹡《立場新聞》表示評論文章暫下架停收贊助，６人辭董事

﹡李家超去信立法會內會主席，稱致力促進行政立法關係

﹡林鄭今赴京參加中共建黨百周年活動，李家超署任特首

﹡八達通公司澄清領取消費券不影響使用２元乘車優惠

﹡陳茂波稱消費券計劃帶動消費意欲，更廣泛地提振經濟

﹡報道指《蘋果》前主筆盧峯涉違國安法，昨晚機場被捕

﹡警方反對七一遊行集會，社民連等三團體指會上訴

﹡立法會公共申訴辦事處等多項服務逐步恢復正常

﹡警員涉任區議員義工處理糾紛索取２４００元報酬，被廉署拘捕

﹡房委會表示「居屋２０２０」選樓環節今日全部取消，未來數天需延期

﹡金銀業貿易場表示公開喊價市場上午暫停交易，電子交易平台如常買賣；公

開喊價市場下午交易時段回復正常

﹡黑色暴雨解除，滬深股通南北向交易下午１時３０分恢復交易

﹡本港５月整體出口貨值按年升２４％，略勝預期

﹡教育局宣布所有日校停課

﹡畢馬威表示香港上半年新股集資額２１３２億，料全年逾４０００億元

﹡中原表示今年一二手價量齊升，料７月樓價將破歷史高位

﹡差估署表示５月樓價指數按月升０﹒６４％，連升５個月

﹡深股通額度全日用流出近１６億元，外資結束連三日流入；滬股通額度全日

流出近１９億元，陸股通流走近４１億

﹡銀行公會表示個別銀行可在天氣情況允許下開門營業

﹡天星銀行推疫苗接種大抽獎，送定期存款升息券

﹡金融學院報告表示港股程式買賣及高頻交易活動整體保持平穩



《大國博弈》﹡中國外交部表示王毅將以視頻方式出席Ｇ２０會議

﹡美國駐世貿臨時代辦料部長級會議難有重大決策

﹡中俄元首視頻會晤，宣布兩國睦鄰友好合作條約延期



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗確診個案，全屬輸入個案

﹡上海徐匯、普陀等七個區疫苗接種率達７７﹒６％

﹡台灣增６０宗本土確診個案 連續４日雙位數

﹡何栢良稱感染變種病毒的機場男地勤或非零號病人

﹡政府宣布強制檢測限期順延一天

﹡菅義偉稱東京病例略有上升，目前處於高度戒備狀態

﹡傳林鄭訪京爭取深港免隔離通關，料７﹒１１為關鍵日

﹡社區疫苗接種中心恢復服務，受影響人士預約自動延期

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