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29/06/2021 07:54

《華爾街內望》市場憧憬美企業績強勁，美股普遍走高，納指續破頂

　　《經濟通通訊社２９日專訊》市場憧憬美企業績表現強勁，而且利率仍處於低位，美股周一
（２８日）普遍走高，納指和標指受科技股推動續破頂。
　　道指跌１５０點或０﹒４４％，收報３４２８３點。標指漲９點或０﹒２３％，報４２９０
點。納指漲１４０點或０﹒９８％，報１４５００點。
　　投資者本周的注意力將集中在消費者信心數據、民間就業報告，以及即將公布的關鍵非農就
業報告上。
　　指標十年期國債收益率跌５﹒４個基點，報１﹒４８１６％。兩年期國債收益率跌１﹒４個
基點，報０﹒２５６３％。
　　由於擔心亞洲各地病例激增，周期性板塊大幅下跌，金融股和能源股下挫。科技股上漲，投
資者對通脹失控的擔憂減弱，紛紛重返以科技主導的增長股，當中Ｆａｃｅｂｏｏｋ、
Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｔｗｉｔｔｅｒ和輝達表現較強。
　　美國法官批准Ｆａｃｅｂｏｏｋ提出要求法庭駁回聯邦貿易委員會，針對公司訴訟的動議，
Ｆａｃｅｂｏｏｋ跳漲逾４％。
　　輝達勁揚５％，主要晶片製造商博通、Ｍａｒｖｅｌｌ和台灣的聯發科同意其以４００億美
元收購英國晶片設計公司Ａｒｍ，另外美光、沃博聯本周公布業績。（ａｌ）

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