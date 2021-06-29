《華爾街內望》市場憧憬美企業績強勁，美股普遍走高，納指續破頂

《經濟通通訊社２９日專訊》市場憧憬美企業績表現強勁，而且利率仍處於低位，美股周一

（２８日）普遍走高，納指和標指受科技股推動續破頂。

道指跌１５０點或０﹒４４％，收報３４２８３點。標指漲９點或０﹒２３％，報４２９０

點。納指漲１４０點或０﹒９８％，報１４５００點。

投資者本周的注意力將集中在消費者信心數據、民間就業報告，以及即將公布的關鍵非農就

業報告上。

指標十年期國債收益率跌５﹒４個基點，報１﹒４８１６％。兩年期國債收益率跌１﹒４個

基點，報０﹒２５６３％。

由於擔心亞洲各地病例激增，周期性板塊大幅下跌，金融股和能源股下挫。科技股上漲，投

資者對通脹失控的擔憂減弱，紛紛重返以科技主導的增長股，當中Ｆａｃｅｂｏｏｋ、

Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｔｗｉｔｔｅｒ和輝達表現較強。

美國法官批准Ｆａｃｅｂｏｏｋ提出要求法庭駁回聯邦貿易委員會，針對公司訴訟的動議，

Ｆａｃｅｂｏｏｋ跳漲逾４％。

輝達勁揚５％，主要晶片製造商博通、Ｍａｒｖｅｌｌ和台灣的聯發科同意其以４００億美

元收購英國晶片設計公司Ａｒｍ，另外美光、沃博聯本周公布業績。（ａｌ）

