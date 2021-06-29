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即市新聞

29/06/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》期指大戶轉好，還是轉淡？怎判斷？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於中性和偏好。有讀者朋友問：「每個月底期指大戶都會轉倉，究竟他們轉好倉，
還是轉淡倉？」一般投資者認為，若期指到期前價位上升，便是轉好倉；下跌，便是轉淡倉。真
的這樣間單嗎？當然不是。我們應該參考期指大戶轉倉期間，現貨月份合約與下月份合約間的差
價。舉個例說，若差價為＋２０點，而該刻的合理差價為－３０點，即代表好友大戶的轉倉態度
較為進取。
　　怎樣看得出來呢？試想，若他們並不進取，只須以正常溢價，即－３０點（淨收３０點）轉
倉便可，為何要以＋２０點（即淨付２０點）完成交易呢？換言之，他們願意額外付出３０點＋
２０點＝５０點去轉倉，當然屬於看好下月後市的表現。相反，若他們只願意以－８０的溢價轉
倉，便代表對手，即淡友大戶願意額外少收５０點去轉倉，當然屬於看淡下月後市的表現。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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