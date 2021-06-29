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29/06/2021 08:18

《盤前攻略》期結日港股市況難料，科技股或有升幅

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一．科技股再度造好，其中ＦＡＣＥ
ＢＯＯＫ升超過４％領漲納指破頂，美國華盛頓地方法官批准了ＦＡＣＥＢＯＯＫ請求，駁回聯
邦貿易委員會和州檢察長於去年１２月提出的反壟斷訴訟；而舊經濟股則明顯回吐，波音跌３﹒
３９％為表現最差道指成分股；雪佛龍跌３﹒０８％；美國運通跌２﹒７６％。最終道指收報３
４２８３點，跌１５０點或０﹒４４％；納指收報１４５００點，升１４０點或０﹒９８％；標
指收報４２９０點，升９點或０﹒２３％。

＊夜期高水１７點＊
　
　　港股夜期收報２９２８５，升６５點，高水１７點。港股ＡＤＲ比例指數跌２９點或０﹒１
０％，收報２９２３９點。油股ＡＤＲ走勢跌幅顯著，中石化較港股跌１﹒３９％，折合為港元
４﹒０８元；中石油較港股跌１﹒３％，折合為港元３﹒８１元。

＊期結日走勢波動，今日市況難料＊

　　隔晚美股三大指數走勢不一，其中科技股造好，舊經濟股則捱沽，有「黑期」之稱的新加坡
ＨＳ５０指數現報２９２３３點，升２點或０﹒０１％。今日為港股期結日，但黑期及港股ＡＤ
Ｒ走勢平穩，今日大市升跌難料，預計走勢相當波動，但以窄幅上落格局為主，預計恆指在２８
８００至２９２００點之間上落。科技股相信跟隨外圍走勢造好，特別是科網及比特幣相關股，
預料將有不錯升幅。（ｕｌ）

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