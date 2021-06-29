《缸邊隨筆－石鏡泉》估唔中都要估

《缸邊隨筆》投資股票是要估，但不易估中。不過估唔中，都要估，因為買股票而不估，一

如打牌做了小相公，等輸。今日，跟大家估估幾時有股災。



２００９年，美儲局ＱＥ。２０１５年，美儲局公布一年多後的退市方案，但在２０１７年

後又再ＱＥ。在迭連的小型股災中，美儲局一再ＱＥ兼減息，在２０１８年至２０２０年中，因

有美國大型對沖基金炒爆，美儲局就把息口減至近零。這等同美儲局長鮑威爾的超人裝已除到剩

番條底褲，對任何市場的風吹草動，會出醜無力挽救。因為，救金融災難，是要靠減息或揼水，

目前市場已水頭過足，才致有近８０００億的閒置資金要寄泊於零息的逆回購

（Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ）市場，這個零息ＲＲＰ，是個計時核彈，可以把美國金融市場炸

個稀巴爛，怎說？



＊閒資太多會拖低市場息＊



市場閒資太多，會拖低市場息，一如近月中國生豬供應多，中國的豬肉批發價便跌破養豬成

本價一樣。



２０２１年３月之前，美國金融市場是沒有甚麼閒置資金，當時的Ｒｅｖｅｒｓｅ

Ｒｅｐｏ額是零。但到２０２１年５月，這個Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ額已逾３０００億美元

，為甚麼一下子多了這麼多閒置資金？原因多樣，暫也不用解釋，然美儲局不缺錢，所以這些存

於美儲局的Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ資金只得零息。在日中的交易，有部分Ｒｅｖｅｒｓｅ

Ｒｅｐｏ資金是以負息交易的，到２０２１年６月２０日左右，這個Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ

資金竟逾７０００億。由於資金太多，連帶美國１０年債息被拖落至低於１﹒５厘，而３０年債

息則見低於３厘。



這便逼使美儲局於２０２１年６月的議息會，決議要加Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ息

０﹒０５厘，使其脫零，不過加息後吸引了更多的資金流入來賺這卑微息。



＊Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ金額將逾萬億＊



隨著美儲局仍每個月買１２００億的美債（８００億美國國債，４００億按揭債券），相信

不用到２０２１年年底，這個Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ金額將越萬億。



逾萬億的閒資，將一如上述，會拖低市場息。事實上，今時交易的２０２１年７月期美國票

據，已是零息。６月與７月只差一個月，亦即今時美國月息是零，如情況惡化，有一日或幾日，

得強調，是一日或幾日，短線市場息低於零時，就可以引發到美國以致環球金融市場的「核爆」

，因為以美元計價的衍生工具有近５萬億，而這些衍生工具的計價，是要市場息在零以上，如是

零息，以至負息，所有衍生工的計價方程式都崩了，零乘零，乜都係零計不出價，計不出價怎結

算，怎交收？



基此，我們便要估一估，２０２１年６月３０日，是月結、季結及半年結。如當日用以計算

衍生工具結算價的市場息口是零，以至負息時，會否有金融「核爆？」。



如有，股市一定會勁跌，會怎跌？但請留意，出現這種跌勢時，不要立即貪平去撈低價，但

不是見底的價。



上文講過，美儲局救金融市場爆煲的傳統手法是減息與揼水，但如今時出現因閒資多而使美

市場息見零以至負息時，美儲局要怎樣才可拆到個金融「核彈」？不可再揼水，因水已多，不可

減息，因為息已零以至負息？估下美儲局有乜板斧可用？



只有加息一道板斧，將短期市場息抽回到零以上，可以讓那逾５萬億美元的衍生產品計到價

，可以結算，可以交收，不使有大型對沖基金爆煲便是。



美儲局在６月議息會後，便用上了加Ｒｅｐｏ息一招，美儲局為的，不是抗通脹，而是要抗

短期美元零息或負息所可帶來的美元衍生工具市場「核爆」。



如果美國的Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ仍日日增，美元短期息口見趨零，而又近月結，季結

期時，投資者是否要估估有無股災？而且，是否估唔中都要估，以保身家？

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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