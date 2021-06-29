《專家之言－黃文傑》美債息調整後料再上升，短期內通脹難跌

《專家之言》聯儲局在６月的會議中鷹鴿分歧暴露，點陣圖預示了２０２３年將會加息兩次

，市場嘩然，皆因聯儲局多次表明，現時風雨欲來的通脹只是短期現象，下年便會自動消退，因

此市場認為局方的立場是儘量忍耐短期的高通脹。唯會議的消息出來後與預期不符，大多風險資

產下跌。聯儲局主席鮑威爾立時跑出來打圓場，表示聯儲局不會先發制人地加息，並強調美國非

常不可能重演上世紀７０年代的惡性通脹，隨？時間推移，近期帶動物價上升的因素可望逐步消

退。事實上最近通脹急升，聯儲局完全視而不見當然不可能，筆者相信最快要待今年第四季後，

鷹鴿的分歧才有機會統合，並開始討論縮減買債規模。



除此以外，近來美國公布經濟數據並不十分亮麗，市場的通脹預期有所放緩，首領失業救濟

人數超於預期，而新屋銷售的數據也不漂亮。且看５年期通脹打和率由高位的２﹒７７％回吐至

最近約２﹒５１％，１０年期國債由１﹒７４％跌至１﹒５％左右。科企股價與美國債息近日為

反向走勢，之前因債息急升而受壓的科技股獲得鬆綁，納指月初至今升４﹒４５％，升穿歷史高

位，資金偏好巨企，多間科技巨企紛紛破頂。反之，代表傳統行業的道指則微跌０﹒２８％，資

金流重新青睞新經濟多於舊經濟。



再看債息曲線，與１個月前相比，２０年及１０年期下跌了１０９及６６點子，而２年及５

年期則是上升１２３及１２４點子，整條曲線變得更為平坦，債息平坦化，一方面表示了投資者

對通膨的憂慮有所降溫，一方面也可表示投資者對於聯儲局緊縮政策的預期。不過，暫時而言，

筆者仍認為債息在調整後還是會上升的，主因是美國職位空缺人數正不斷上升，企業承受不排的

工資增長壓力，在短期內通脹很難的跌下來。唯線債息曲線是平坦還是陡峭的？則要看這波通脹

維持多久。如果一如聯儲局的沙盤推測，經濟持續改善，通脹只是今年或下年之事，則貨幣政策

偏寬多於緊，對經濟或是投資市場的的壓力會較細，債息曲線應會陡峭的。反之，通脹失控上升

，而且持之已久，那將會影響長遠的經濟增長，那債息曲線便會偏向平坦化。



債息平坦化，率先影響的是金融業，皆因銀行主要營利來源為借短貸長的息差，平坦化的曲

線將差息壓縮了，直接影響金融業的盈利前景。短期內，除非債息見底回升，否則金融業累積了

不少升幅後也應要喘一喘氣。不過，除非通脹真的升至極高的水平，否則，觀乎聯儲局過去的作

風，短期內仍是偏向寬鬆貨幣政策的，投資市場暫時仍是樂於追逐風險的。

《高富金融集團投資研究部 黃文傑》



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