期結日港股半日收跌２２５點穩守二萬九，美團阿里各跌逾１％

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，納指受科技股帶動破頂，不過亞

洲股今早都普遍下滑，而港股今日為期結日關係，股市走勢波動，今早高開數十點後迅即低開，

隨後跌幅擴大，盤中曾跌２５８點低見２９００９點，收午市前二萬九關尚算穩守。其中舊經濟

跌幅顯著，「三桶油」遭沽壓，中石化（００３８６）跌近４％失守４元關口，而重磅科技股美

團（０３６９０）及阿里（０９９８８）跌逾１％拖累大市氣氛，最終恆指半日收報２９０４３

，跌２２５點或跌０﹒７７％，主板成交７６４﹒４５億元。國企指數報１０７５４，跌１０９

點或跌１﹒０１％。恆生科技指數報８１８５，跌９１點或跌１﹒１０％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒２％，報４５﹒３５元，以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅１﹒６３％。港交所（００３８８）升０﹒２１％，報４７４﹒８元，以現價計，

該股暫連升５日，累計升幅５﹒０９％。騰訊（００７００）跌０﹒５％，報５９２﹒５元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１％。建行（００９３９）跌０﹒４９％，報６﹒１３元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒１３％。友邦（０１２９９）升０﹒３１％，報９６

﹒１元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中石化（００３８６） ３﹒９９元 跌３﹒６２％

阿里健康（００２４１） １７﹒５２元 跌３﹒２０％

中石油（００８５７） ３﹒７５元 跌２﹒８５％

安踏（０２０２０） １８５﹒７０元 跌２﹒１１％

中海油（００８８３） ８﹒９１元 跌１﹒９８％



石藥（０１０９３） １１﹒４４元 跌１﹒７２％

藥明（０２２６９） １４３﹒１０元 跌１﹒７２％

平保（０２３１８） ７６﹒６０元 跌１﹒６１％

阿里（０９９８８） ２１８﹒８０元 跌１﹒４４％

美團（０３６９０） ３２４﹒００元 跌１﹒４０％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶（００２６８） ２６﹒３０元 跌７﹒８８％

海爾智家（０６６９０） ２７﹒００元 跌３﹒２３％

阿里健康（００２４１） １７﹒５２元 跌３﹒２０％

新東方在線（０１７９７） １０﹒００元 跌２﹒７２％

京東健康（０６６１８） １１０﹒８０元 跌２﹒６４％



眾安在線（０６０６０） ４３﹒２０元 跌２﹒５９％

比亞迪電子（００２８５） ５１﹒２５元 跌２﹒５７％

金軟（０３８８８） ４６﹒４０元 跌２﹒４２％

快手（０１０２４） ２０１﹒８０元 跌１﹒６６％

華虹（０１３４７） ４２﹒０５元 跌１﹒５２％

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（ｕｌ）

