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29/06/2021 12:05

期結日港股半日收跌２２５點穩守二萬九，美團阿里各跌逾１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，納指受科技股帶動破頂，不過亞
洲股今早都普遍下滑，而港股今日為期結日關係，股市走勢波動，今早高開數十點後迅即低開，
隨後跌幅擴大，盤中曾跌２５８點低見２９００９點，收午市前二萬九關尚算穩守。其中舊經濟
跌幅顯著，「三桶油」遭沽壓，中石化（００３８６）跌近４％失守４元關口，而重磅科技股美
團（０３６９０）及阿里（０９９８８）跌逾１％拖累大市氣氛，最終恆指半日收報２９０４３
，跌２２５點或跌０﹒７７％，主板成交７６４﹒４５億元。國企指數報１０７５４，跌１０９
點或跌１﹒０１％。恆生科技指數報８１８５，跌９１點或跌１﹒１０％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒２％，報４５﹒３５元，以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅１﹒６３％。港交所（００３８８）升０﹒２１％，報４７４﹒８元，以現價計，
該股暫連升５日，累計升幅５﹒０９％。騰訊（００７００）跌０﹒５％，報５９２﹒５元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１％。建行（００９３９）跌０﹒４９％，報６﹒１３元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒１３％。友邦（０１２９９）升０﹒３１％，報９６
﹒１元。

　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化（００３８６）　　　　３﹒９９元　　　跌３﹒６２％
　　阿里健康（００２４１）　　１７﹒５２元　　　跌３﹒２０％
　　中石油（００８５７）　　　　３﹒７５元　　　跌２﹒８５％
　　安踏（０２０２０）　　　１８５﹒７０元　　　跌２﹒１１％
　　中海油（００８８３）　　　　８﹒９１元　　　跌１﹒９８％

　　石藥（０１０９３）　　　　１１﹒４４元　　　跌１﹒７２％
　　藥明（０２２６９）　　　１４３﹒１０元　　　跌１﹒７２％
　　平保（０２３１８）　　　　７６﹒６０元　　　跌１﹒６１％
　　阿里（０９９８８）　　　２１８﹒８０元　　　跌１﹒４４％
　　美團（０３６９０）　　　３２４﹒００元　　　跌１﹒４０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶（００２６８）　　　　２６﹒３０元　　　跌７﹒８８％
　　海爾智家（０６６９０）　　２７﹒００元　　　跌３﹒２３％
　　阿里健康（００２４１）　　１７﹒５２元　　　跌３﹒２０％
　　新東方在線（０１７９７）　１０﹒００元　　　跌２﹒７２％
　　京東健康（０６６１８）　１１０﹒８０元　　　跌２﹒６４％

　　眾安在線（０６０６０）　　４３﹒２０元　　　跌２﹒５９％
　　比亞迪電子（００２８５）　５１﹒２５元　　　跌２﹒５７％
　　金軟（０３８８８）　　　　４６﹒４０元　　　跌２﹒４２％
　　快手（０１０２４）　　　２０１﹒８０元　　　跌１﹒６６％
　　華虹（０１３４７）　　　　４２﹒０５元　　　跌１﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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