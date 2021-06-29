《ＩＰＯ反應》和黃醫藥公開超購逾４倍，一手中籤率６０％

《經濟通通訊社２９日專訊》和黃醫藥（０００１３）明日（３０日）掛牌，香港公開發售

超購４﹒２３倍，一手中籤率６０％，認購８０手穩中一手，「頭錘飛」有２張，中籤率３﹒３

８％。國際發售初步提呈總數相當超購約４倍。

和黃醫藥上市定價４０﹒１元，比最高招股價４５元低出１０﹒８９％，淨籌３９﹒５億元

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