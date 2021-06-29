期結日港股高開２３點報２９２９１點，港交所漲１％

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，其中科技股造好帶領納指破頂，

而亞洲股市氣氛稍為疲弱，日經跌２３０點，首爾指數跌１１點，而港股方面則輕微高開２３點

，其中港交所（００３８８）推出滬深港通交易結算加速平台ＨＫＥＸ Ｓｙｎａｐｓｅ，股價

高開逾１％；部分科技股走勢造好，網易（０９９９９）升３﹒８９％，報１７３﹒５元；萬國

數據（０９６９８）升０﹒９７％，報７８元。恆指開報２９２９１，升２３點或升０﹒０８％

，主板成交３５﹒８６億元。國企指數報１０８７４，升１０點或升０﹒１０％。恆生科技指數

報８２９９，升２２點或升０﹒２８％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７６％，報４５﹒５５元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅１﹒１９％。港交所（００３８８）升１﹒１％，報４７９元，以現價計，該股

暫連升５日，累計升幅６﹒０２％。騰訊（００７００）升０﹒７６％，報６００元；建行（０

０９３９）無升跌，報６﹒１６元；友邦（０１２９９）升０﹒７８％，報９６﹒５５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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信義光能（００９６８） １６﹒６０元 升１﹒４７％

港交所（００３８８） ４７９﹒００元 升１﹒１０％

申洲（０２３１３） ２０１﹒６０元 升０﹒９５％

中生製藥（０１１７７） ７﹒８２元 升０﹒９０％

恆隆地產（００１０１） １９﹒４４元 升０﹒８３％



藥明（０２２６９） １４６﹒８０元 升０﹒８２％

海底撈（０６８６２） ３７﹒７０元 升０﹒８０％

友邦（０１２９９） ９６﹒５５元 升０﹒７８％

領展（００８２３） ７６﹒９５元 升０﹒７６％

騰訊（００７００） ６００﹒００元 升０﹒７６％

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科指十大升幅股份表現如下：





股份（編號） 現價 變幅

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網易（０９９９９） １７３﹒５０元 升３﹒８９％

萬國數據（０９６９８） ７８﹒００元 升０﹒９７％

快手（０１０２４） ２０７﹒００元 升０﹒８８％

比亞迪電子（００２８５） ５３﹒００元 升０﹒７６％

騰訊（００７００） ６００﹒００元 升０﹒７６％



海爾智家（０６６９０） ２８﹒１０元 升０﹒７２％

微盟（０２０１３） １７﹒９８元 升０﹒６７％

阿里健康（００２４１） １８﹒２２元 升０﹒６６％

百度（０９８８８） １９８﹒００元 升０﹒６６％

華虹（０１３４７） ４２﹒９０元 升０﹒４７％

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（ｕｌ）

