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即市新聞

29/06/2021 09:23

期結日港股高開２３點報２９２９１點，港交所漲１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，其中科技股造好帶領納指破頂，
而亞洲股市氣氛稍為疲弱，日經跌２３０點，首爾指數跌１１點，而港股方面則輕微高開２３點
，其中港交所（００３８８）推出滬深港通交易結算加速平台ＨＫＥＸ　Ｓｙｎａｐｓｅ，股價
高開逾１％；部分科技股走勢造好，網易（０９９９９）升３﹒８９％，報１７３﹒５元；萬國
數據（０９６９８）升０﹒９７％，報７８元。恆指開報２９２９１，升２３點或升０﹒０８％
，主板成交３５﹒８６億元。國企指數報１０８７４，升１０點或升０﹒１０％。恆生科技指數
報８２９９，升２２點或升０﹒２８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７６％，報４５﹒５５元，以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅１﹒１９％。港交所（００３８８）升１﹒１％，報４７９元，以現價計，該股
暫連升５日，累計升幅６﹒０２％。騰訊（００７００）升０﹒７６％，報６００元；建行（０
０９３９）無升跌，報６﹒１６元；友邦（０１２９９）升０﹒７８％，報９６﹒５５元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　１６﹒６０元　　　升１﹒４７％
　　港交所（００３８８）　　４７９﹒００元　　　升１﹒１０％
　　申洲（０２３１３）　　　２０１﹒６０元　　　升０﹒９５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒８２元　　　升０﹒９０％
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒４４元　　　升０﹒８３％

　　藥明（０２２６９）　　　１４６﹒８０元　　　升０﹒８２％
　　海底撈（０６８６２）　　　３７﹒７０元　　　升０﹒８０％
　　友邦（０１２９９）　　　　９６﹒５５元　　　升０﹒７８％
　　領展（００８２３）　　　　７６﹒９５元　　　升０﹒７６％
　　騰訊（００７００）　　　６００﹒００元　　　升０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現如下：

　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１７３﹒５０元　　　升３﹒８９％
　　萬國數據（０９６９８）　　７８﹒００元　　　升０﹒９７％
　　快手（０１０２４）　　　２０７﹒００元　　　升０﹒８８％
　　比亞迪電子（００２８５）　５３﹒００元　　　升０﹒７６％
　　騰訊（００７００）　　　６００﹒００元　　　升０﹒７６％

　　海爾智家（０６６９０）　　２８﹒１０元　　　升０﹒７２％
　　微盟（０２０１３）　　　　１７﹒９８元　　　升０﹒６７％
　　阿里健康（００２４１）　　１８﹒２２元　　　升０﹒６６％
　　百度（０９８８８）　　　１９８﹒００元　　　升０﹒６６％
　　華虹（０１３４７）　　　　４２﹒９０元　　　升０﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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