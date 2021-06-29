《台股攻略－黃振宇》台股創新高，資金偏向傅產板塊

《台股攻略》台股加權指數今日（２９日）高開，之後升勢擴大，曾升１２２點至全日高位

１７７１３點，創歷史新高，但中段市場出現高位沽壓，最終僅升７點，以１７５９８點收市，

成交金額為５９２７﹒４１億元（新台幣．下同）。

電子板塊成交金額佔比只有３成，台積電收５９５元，升０﹒９％；聯電收５３元，升

０﹒８％；大立光收３１３０元，升２﹒６％；而鴻海、聯發科及中華電則無起跌。受各國對虛

擬貨幣的打壓，虛擬貨幣產業概念股普遍下挫，麗臺收７９﹒６元，跌６﹒８％；技嘉收

１０６﹒５元，跌３﹒２％；微星及承啟均跌１﹒９％；華碩亦跌０﹒７％，僅華擎升１﹒５％

。面板三虎的友達、彩晶及群創跌超過４％。鋼鐵板塊續獲資金追捧，中鋼收３７﹒７５元，升

０﹒８％；中鴻收５９﹒５元，升６﹒８％；第一銅收６５﹒５元，升２﹒８％；大成鋼、燁輝

、春源、美亞、燁興、運錩、志聯、彰源、新鋼、佳大及允強漲停。航運板塊升勢受壓，貨櫃三

雄的長榮收１７９﹒５元，升２％；陽明收１６６元，無起跌；萬海收２９２元，跌２﹒７％，

而散裝船漲跌互見，榮運升超過８％，新興升４％，中航升２﹒５％，裕民、慧洋─ＫＹ、四維

航及正德則跌２﹒４％至６﹒１％。手機晶片龍頭聯發科今日首度發表天璣５Ｇ開放架構，其內

建在天璣１２００平台，提供更接近底層的開放資源，為相機、顯示器、圖像、ＡＩ處理單元、

感測器及無線連接等子系統，預計搭載該款客製晶片的裝置將在今年７月上市。

加權指數以近６０００億元成交金額創新高，恐有高位震盪風險，而電子成交佔比低於五成

，資金偏向傅統產業板塊，建議作短期投資時審慎為上。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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