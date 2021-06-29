《新股上市》和黃醫藥暗盤開４９元，高招股價逾兩成二

《經濟通通訊社２９日專訊》和黃醫藥（０００１３）明日（３０日）掛牌，今日於輝立暗

盤交易系統，開市價４９元，較上市定價４０﹒１元高近２２﹒２％，每手５００股，不計手續

費賺４４５０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報５０﹒５元，較招股價高２５﹒９％。

富途暗盤方面，現報５０﹒２元，較招股價高２５﹒２％。（ｊｃ）

