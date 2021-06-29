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即市新聞

29/06/2021 10:06

《窩輪豪情－梁業豪》先訂好即市波動範圍，才炒賣牛熊證

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、醫療保
健業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
阿里巴巴（０９９８８）、京東集團（０９６１８）與百度（０９８８８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選工商銀行（０１３９８）、中信銀行（００９９８）與金沙中國（０１９２８）。
　　今天（２９日）為６月份期貨、期權到期日，於本周四（１日）假期前亦有明天（３０日）
的６月份場外股票期權到期，適逢基金季結兼半年結，我們須小心市況易呈波動，特別是於明天
收市前出現飄忽的走勢。港股平開，屬預期之內；表現上，以科技股較佳。恆指的初步即市波動
範圍為２９１８５－２９３５９，若往上突破，阻力看２９５７５；若往下突破，支持看
２８９７１。投機者可於上述範圍內捕捉持有指數牛熊圖利的機會，並依指數期貨市圖訊號指示
走位。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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