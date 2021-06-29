【新股上市】康聖環球（９９６０）今日開招，入場費４９３９元

《經濟通通訊社２９日專訊》康聖環球（０９９６０）今日開始招股，公司是次發行２﹒２

６億股，其中１０％公開發售，每手５００股，招股價範圍為８﹒６元至９﹒７８元，入場費４

９３９﹒２８元，聯合保薦人為高盛、中金公司及瑞信。

公司是中國領先的獨立臨床特檢服務提供商，在中國所有獨立特檢供應商中，擁有最大的特

檢組合，在服務清單上提供逾３５００種檢驗項目。而公司２０１８年至２０２０年收入分別為

７﹒０６億元、８﹒３３億元及８﹒９１億元人民幣；母公司擁有人應佔虧損為分別為５２６７

﹒４萬元、１﹒７億及９﹒７４億元人民幣。

如以招股價中位數９﹒１９元計算，公司可籌得１９﹒３１億元．其中約３５％將分配至銷

售及營銷現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院，尤其是三級醫院；約２０％將分配至現有特檢服務

線的研發；約１５％將分配至新特檢服務線；約５％將分配至撥資收購與其現有業務產生互補及

協同效應的具吸引力技術或檢測相關公司；約１０％將分配至加強檢測能力；約５％將分配至向

海外擴張市場；約１０％將用作營運資金及其他一般用途。

招股預計在７月７日中午１２時截止，７月１５日公布招股結果，７月１６日於聯交所主板

掛牌上市。（ｕｌ）

