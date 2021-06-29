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29/06/2021 16:16

《新股上市》奈雪的茶（２１５０）暗盤高開９％，每手賺逾千元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》奈雪的茶（０２１５０）明日（３０日）掛牌，據輝立交易場
顯示，於據輝立交易場顯示，開報２１﹒６元，較招股價１９﹒８元升９﹒０９％；現時漲２﹒
５２％，報２０．３元；以目前最高位計算，每手５００股，未計手續費帳面賺１２２５元。
　　至於富途暗盤則現報２０﹒９５元，升５．８１％；耀才證券暗盤現報２０﹒２５元，升２
﹒２７％。（ｕｌ）

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