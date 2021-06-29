《談國論企－黎偉成》工業巨企前五月多賺八成三

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業的實現利潤於２０２１年前５個月同比增長

８３﹒４％，不僅高技術及裝備設備等重點行業利潤保持快速增長勢頭，資源能源等類行業更倍

賺，充分反映出政府於２０２０年３月控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９和精準有序推出的復工復產

復商復市，強大的內需使國民經濟確切納入復甦軌道，使工業企業受惠不淺。國家續以供給側結

構結性改革為主導，加以國內大循環和國內外雙循環新策，經濟前景良佳。



＊油氣業倍賺高技術設備製造業保持佳績＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２１年

１－５月份累計達３﹒４２４７萬億元，同比增長８３﹒４％，即使不及１－４月２﹒５９４３

萬億元的１﹒０６倍和１－３月份１﹒８２５萬億元的１﹒３７倍漲幅，屬相當難得的高增長，

因前４個月之倍增乃受２０２０年同期受惡疫衝擊使全國許多省市封關和停工停產的基數較低之

使然，惟此數相對於２０１９年同期大幅增漲４８﹒％，促兩年的平均增長達到２１﹒７％，在

在顯示工業巨企的產銷和回報情況有明顯的提升。

惹人注目的，是（一）國家統計局調查的４１個工業企業行業中，１－５月份利潤有增長的

行業持平於１－４及１－３月份的３９個行業，比１－２月的３８個行業多１人固行業，更有１

個行業由虧轉盈，和有１個行業的虧損有所收窄，足見主要行業的工業巨企的營運情況幾乎全面

改善、提升，惹人注目的是能源與資源類行業的企業賺利明顯回升，特別是（Ｉ）資源類中的有

色金屬冶煉及壓延加工業和黑色金屬冶煉及壓延加工業，於１－５月份的利潤增長分別達

３﹒８７倍與３﹒７７倍，表現為４１個行業中位列首、次席。

第三位為（ＩＩ）石油和天然氣開採業於２０２１年１－５月份同比增長２﹒７３倍，比１

－４月份同比的１﹒１９倍增長有進一步的提升，而１－３月份增１８﹒４％和１－２月份少賺

２８﹒７％，乃受惠於油價持續明顯回升，和市場對油、氣的需求日趨殷切所致。

同樣惹人注目的，是（ＩＩＩ）紡織業亦多賺４﹒７％，此行業用棉耗棉最多，故美國和歐

洲一眾政棍信口開河地以「棉花」作「主題」，妄言新疆「滅族」，簡直不堪一擊。中國內部的

棉花需求甚殷，２０２０年便得進口２００億噸棉花，而棉花主產地的新疆已是多年來以機械化

的生產，所大量生產的是超高質棉花，「人手」怎可能？



屬於（ＩＶ）高技術和高增值的工業行業的企業，賺利可觀，如特別是（ｉ）汽車製造業利

潤同比多賺８１﹒１％，（ｉｉ）計算機、通信和其他電子設備製造業同比增４９﹒３％，

（ｉｉｉ）電氣機械和器材增４９﹒８％，（ｉｖ）專用設備和（ｖ）通用設備的升幅分別為

３８﹒４％與４５﹒５％。由是可見國家多年積極主動支持科技發展的政策，效益豐厚。此亦為

政府要力促科技創新作為經濟穩中有進的其中重要支持力量之因。

還有（ＩＶ）多賺的工業巨企所涉及的行業亦相當廣泛，如化學原料和化學製品製造業多賺

２﹒１１倍。

工業巨企經營和回報情況不斷向好，可見之（二）在產業方面，特別是（１）製造業的表現

最為理想，實現利潤總額於２０２１年１－５月份累計２﹒９萬億元同比增長８５﹒２％；（２

）電力、熱力、燃氣生產和供應業２２３２﹒１億元同比增長２９﹒１％，而（３）採礦業的實

現利潤總額累計３００８﹒７億元同增長１﹒３６倍。



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



正正因為業務業有改善，使工業企業的的財務狀況，亦相應有頗大程度的好轉，其中（三）

整體收支情況，實現營業收入於２０２１年１－５月份達４８﹒１５萬億元同比增長３０﹒５％

，較發生營業成本４０﹒２萬億元的２８﹒６％，多增１﹒９個百分點，由是營業收入利潤率７

﹒１１％，比上年同期高２﹒０５個百分點，顯企業的經營和回報有改進。

企業的產成品存貨於５月末時達４﹒９３萬億元同比增１０﹒２％，應收帳款於１７﹒４４

萬億元同比增長１４﹒１％，可解讀為企業加大放帳力度爭取出貨，而存貨增加則意味企業增產

以應付市場的殷切需求。

以及（四）資產總計１３１﹒４萬億元同比增長９﹒３％，比負債總計７３﹒９６億元所增

８﹒２％多增１﹒１個百分點，遂使所有權益合計５７﹒４４萬億元，同比增長１０﹒８％，和

資產負債比率５６﹒３％，較上年回落０﹒６個百分點。

美國千方百計地要打壓中國，惟中國（１）防控惡疫取得預期良性效應，使本國經濟復甦和

內需回復快速增長，復工復產復商復市使工業企業得益，（２）對美國的出口仍保持高增長，故

拜登惡性的圍堵，對中國只會造成一些困擾，不會有太大的威脅和壓力。堅持我之見：拜登是庸

材，是陰濕者。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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