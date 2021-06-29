《異動股》歐舒丹（９７３）漲逾７％破頂，全年純利升３３％

《經濟通通訊社２９日專訊》歐舒丹（００９７３）現價升７﹒２９％，報３０﹒９元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒２３％。該股成交約８６萬股，涉資２５５７萬元。

股份盤中高見３０﹒９５元，創上市新高。

歐舒丹公布，截至今年３月底止年度，股東應佔溢利約為１﹒５５億歐元，按年增長３２﹒

９％，每股盈利０﹒１０５歐元，派發末期息每股０﹒０３６８７歐元。

歐舒丹首席財務官Ｔｈｏｍａｓ Ｌｅｖｉｌｉｏｎ於記者會表示，２０２１財年集團在

亞洲主要市場，特別是中國、台灣及韓國業務均錄得增長。當中，中國的銷售增長３６％，成為

集團最大的市場，而本港銷售則仍受疫情下的防疫措施、旅客減少等影響。亞洲的旅遊零售業務

亦面臨挑戰，但因年度後期的國內旅遊熱潮而改善。

現時，恆生指數報２９１７２，跌９５點或跌０﹒３３％，主板成交１６４﹒００億元。國

企指數報１０８３３，跌３０點或跌０﹒２８％。恆生科技指數報８２９４，升１７點或升０﹒

２１％。

即月期指新報２９１７２，跌５２點，低水１點。即月國指期貨報１０８３４，跌２１點，

高水１點。即月科指期貨新報８２８８，升９點，低水１１點。

上證綜合指數報３５９３，跌１２點或跌０﹒３４％，成交７３７﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１５１２０，跌２９點或跌０﹒１９％，成交８９５﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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歐舒丹（００９７３） ３０﹒９０元 升７﹒２９％

莎莎（００１７８） ２﹒０６元 跌０﹒４８％

恆安（０１０４４） ５３﹒５５元 升１﹒０４％

敏華（０１９９９） １８﹒８０元 跌０﹒５３％

匯森家居（０２１２７） ２﹒５４元 升１﹒２０％

維達（０３３３１） ２３﹒７５元 升０﹒４２％

泡泡瑪特（０９９９２） ７４﹒３５元 跌２﹒０４％

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（ｕｌ）

