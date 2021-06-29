《午市前瞻》港股今早續弱勢，專家料難突破２９５００點

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，納指受科技股帶動破頂，不過亞

洲股今早都普遍下滑，而港股今日為期結日關係，股市走勢波動，今早高開數十點後迅即低開，

隨後跌幅擴大，盤中曾跌２５８點低見２９００９點，收午市前二萬九關尚算穩守。其中舊經濟

跌幅顯著，「三桶油」遭沽壓，中石化（００３８６）跌近４％失守４元關口，而重磅科技股美

團（０３６９０）及阿里（０９９８８）跌逾１％拖累大市氣氛，最終恆指半日收報２９０４３

，跌２２５點或跌０﹒７７％，主板成交７６４﹒４５億元。國企指數報１０７５４，跌１０９

點或跌１﹒０１％。恆生科技指數報８１８５，跌９１點或跌１﹒１０％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒２％，報４５﹒３５元，以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅１﹒６３％。港交所（００３８８）升０﹒２１％，報４７４﹒８元，以現價計，

該股暫連升５日，累計升幅５﹒０９％。騰訊（００７００）跌０﹒５％，報５９２﹒５元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１％。建行（００９３９）跌０﹒４９％，報６﹒１３元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒１３％。友邦（０１２９９）升０﹒３１％，報９６

﹒１元。





＊葉尚志：港股或需待大消息出爐才能突破２９５００點＊



港股於昨日上試２９３９４點後表現乏力，港股今早續弱勢表現，大市似乎仍未夠動力突破

２９４００點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股於近數月橫行區

頂部為２９４００點至２９５００點水平，昨日未能突破該水平反映，反映市況仍欠動力，因此

今早恆指回吐屬正常表現。他指短期可先觀望指數能否企穩二萬九關，以及之後會否有重大消息

帶動大市升勢。

今早大市表現雖弱勢，惟海底撈（０６８６２）則現炒作領跑藍籌，其他火鍋股如頤海（０

１５７９）、呷哺呷哺（００５２０）以及九毛九（０９９２２）等亦錄不俗升勢。葉尚志指飲

食股早前相對調整至較低水平，相信板塊走上是有博反彈表現，他認為現仍可部署相關股博反彈

，其中推薦海底撈，建議可４０元以下水平部署，短線反彈目標為５０天線（約４４﹒５元）位

置。惟他提醒海底撈早前公布業績表現未如理想，因此現階段只宜博反彈，要做中長線部署，宜

待其業績表現改善才可考慮。（ｊｃ、ｕｌ）

