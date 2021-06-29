《美元走勢－羅明立》變種病毒恐礙夏季旅遊，英疫情反彈英鎊受壓

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒６４ １１０﹒４５ １１０﹒６１

歐元╱美元 １﹒１９３０ １﹒１９０８ １﹒１９１８

英鎊╱美元 １﹒３８８２ １﹒３８５８ １﹒３８６８

美元╱瑞郎 ０﹒９２０２ ０﹒９１９４ ０﹒９１９６

美元╱港元 ７﹒７６２９ ７﹒７６１２ ７﹒７６２２

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《美元走勢》周一（２８日），美匯指數做好但未能企穩９２水平。英國疫情反彈，

Ｄｅｌｔａ變種病毒廣泛傳播，確診個案急升，但首相約翰遜指不會押後７月１９日的解封限期

。英鎊受壓跌至１﹒３８６０，下個重要支持位是１﹒３７８０。

歐洲央行官員對貨幣政策調整出現分歧，奧地利及德國央行行長認為是時候要討論減少買債

，但其他官員卻不希望過早收水，指會付出更大的代價。此外，變種病毒Ｄｅｌｔａ的傳播，恐

對今年夏季的旅遊恢復造成嚴重的影響。而歐洲的疫苗接種率低於英國，面對變種病毒威脅或將

推出新一輪限制措施，短期歐元亦會受壓。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 賣出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８５０ １﹒２０００

歐元╱美元 賣出日圓 １１０﹒３０ １１１﹒８０ １０９﹒７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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