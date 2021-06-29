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即市新聞

29/06/2021 15:25

《美元走勢－羅明立》變種病毒恐礙夏季旅遊，英疫情反彈英鎊受壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒６４　　　１１０﹒４５　　　１１０﹒６１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９３０　　　１﹒１９０８　　　１﹒１９１８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８８２　　　１﹒３８５８　　　１﹒３８６８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２０２　　　０﹒９１９４　　　０﹒９１９６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２９　　　７﹒７６１２　　　７﹒７６２２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周一（２８日），美匯指數做好但未能企穩９２水平。英國疫情反彈，
Ｄｅｌｔａ變種病毒廣泛傳播，確診個案急升，但首相約翰遜指不會押後７月１９日的解封限期
。英鎊受壓跌至１﹒３８６０，下個重要支持位是１﹒３７８０。
　　歐洲央行官員對貨幣政策調整出現分歧，奧地利及德國央行行長認為是時候要討論減少買債
，但其他官員卻不希望過早收水，指會付出更大的代價。此外，變種病毒Ｄｅｌｔａ的傳播，恐
對今年夏季的旅遊恢復造成嚴重的影響。而歐洲的疫苗接種率低於英國，面對變種病毒威脅或將
推出新一輪限制措施，短期歐元亦會受壓。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　賣出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒２０００
　　　歐元╱美元　　賣出日圓　　１１０﹒３０　　　１１１﹒８０　　　１０９﹒７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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