【賣地計劃】政府下季推２幅住宅地涉２００伙，總供應５４００伙

《經濟通通訊社２９日專訊》政府公布２０２１至２２年度第二財季賣地計劃，將推出兩幅

分別位於九龍塘及元朗住宅用地，合共涉及２００個單位，加上鐵路物業發展及私人發展和重建

項目，預計第二財季可以興建約５４００伙單位。

發展局局長黃偉綸表示，上半財年合共推出７０５０個單位，已達全年供應目標逾

５０％。而早前共推出兩幅商業地，合共提供５０萬樓面面積，而第二財季沒有推出商業地的計

劃。（ｙｗ）

