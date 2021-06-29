【賣地計劃】政府下季推２幅住宅地涉２００伙，總供應５４００伙

《經濟通通訊社２９日專訊》政府公布２０２１至２２年度第二財季賣地計劃，將推出兩幅
分別位於九龍塘及元朗住宅用地，合共涉及２００個單位，加上鐵路物業發展及私人發展和重建
項目，預計第二財季可以興建約５４００伙單位。
發展局局長黃偉綸表示，上半財年合共推出７０５０個單位，已達全年供應目標逾
５０％。而早前共推出兩幅商業地，合共提供５０萬樓面面積，而第二財季沒有推出商業地的計
劃。（ｙｗ）
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