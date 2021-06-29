《再戰明天》ＯＥＣＤ商全球最低企業稅，美國公布ＡＤＰ就業變動

《經濟通通訊社２９日專訊》經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）全球最低企業稅磋商，美國

公布ＡＤＰ就業變動，料為明日市場焦點。



＊世界銀行副行長發表講話＊



在重要經濟活動上，ＯＥＣＤ明日主持全球最低企業稅磋商。本港時間明日７：００ｐｍ，

英倫銀行首席經濟學家霍爾丹發表演說。８：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發

表講話；同一時間，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）首席經濟學家戈皮納特和世界銀行副行長兼首

席經濟學家萊因哈特發表講話。

數據方面，明日７：５０ａｍ，日本公布５月工業生產，月率料由２﹒９％逆轉至下滑２﹒

１％，年率料由１５﹒８％升上２７％。９：００ａｍ，中國公布６月製造業採購經理人指數，

料由５１降至５０﹒８；６月非製造業採購經理人指數料由５５﹒２升至５５﹒３；６月綜合採

購經理人指數。１：００ｐｍ，日本公布５月新屋動工，年率料由７﹒１％升上８﹒４％；６月

消費者信心指數料由３４﹒１升至３５。

２：００ｐｍ，英國公布第一季出口，季率料由６﹒１％逆轉至下滑７﹒５％；第一季國內

生產總值季率料由１﹒３％逆轉至下滑１﹒５％，年率跌幅料由７﹒３％收窄至６﹒１％；第一

季進口季率料由１１％逆轉至下滑１３﹒９％。４：３０ｐｍ，香港公布５月零售銷售，年率料

由１２﹒１％降至６﹒９％。５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者物價指數，月率料由０﹒３

％降至０﹒２％，年率料由２％降至１﹒９％；６月核心消費者物價指數年率料由１％降至０﹒

９％。

８：１５ｐｍ，美國公布６月ＡＤＰ就業變動，料由９８萬降至５５萬。９：４５ｐｍ，美

國公布６月芝加哥採購經理人指數，料由７５﹒２降至７０。１０：００ｐｍ，美國公布５月成

屋待完成銷售，月率跌幅料由４﹒４％收窄至１％。



＊美國公布ＡＤＰ就業變動，利標派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：智慧能源（０１００４）、金利豐（０１０３１）、翠華

（０１３１４）、德祥（００１９９）、先施（００２４４）、民眾金融（００２７９）、遠東

酒店（０００３７）、中盈（００７６６）、利標（００７８７）、木薯資源（００８４１）、

高雅光學（００９０７）等。（ｈｌ）

