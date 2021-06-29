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29/06/2021 19:42

《再戰明天》ＯＥＣＤ商全球最低企業稅，美國公布ＡＤＰ就業變動

　　《經濟通通訊社２９日專訊》經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）全球最低企業稅磋商，美國
公布ＡＤＰ就業變動，料為明日市場焦點。

＊世界銀行副行長發表講話＊

　　在重要經濟活動上，ＯＥＣＤ明日主持全球最低企業稅磋商。本港時間明日７：００ｐｍ，
英倫銀行首席經濟學家霍爾丹發表演說。８：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發
表講話；同一時間，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）首席經濟學家戈皮納特和世界銀行副行長兼首
席經濟學家萊因哈特發表講話。
　　數據方面，明日７：５０ａｍ，日本公布５月工業生產，月率料由２﹒９％逆轉至下滑２﹒
１％，年率料由１５﹒８％升上２７％。９：００ａｍ，中國公布６月製造業採購經理人指數，
料由５１降至５０﹒８；６月非製造業採購經理人指數料由５５﹒２升至５５﹒３；６月綜合採
購經理人指數。１：００ｐｍ，日本公布５月新屋動工，年率料由７﹒１％升上８﹒４％；６月
消費者信心指數料由３４﹒１升至３５。
　　２：００ｐｍ，英國公布第一季出口，季率料由６﹒１％逆轉至下滑７﹒５％；第一季國內
生產總值季率料由１﹒３％逆轉至下滑１﹒５％，年率跌幅料由７﹒３％收窄至６﹒１％；第一
季進口季率料由１１％逆轉至下滑１３﹒９％。４：３０ｐｍ，香港公布５月零售銷售，年率料
由１２﹒１％降至６﹒９％。５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者物價指數，月率料由０﹒３
％降至０﹒２％，年率料由２％降至１﹒９％；６月核心消費者物價指數年率料由１％降至０﹒
９％。
　　８：１５ｐｍ，美國公布６月ＡＤＰ就業變動，料由９８萬降至５５萬。９：４５ｐｍ，美
國公布６月芝加哥採購經理人指數，料由７５﹒２降至７０。１０：００ｐｍ，美國公布５月成
屋待完成銷售，月率跌幅料由４﹒４％收窄至１％。

＊美國公布ＡＤＰ就業變動，利標派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：智慧能源（０１００４）、金利豐（０１０３１）、翠華
（０１３１４）、德祥（００１９９）、先施（００２４４）、民眾金融（００２７９）、遠東
酒店（０００３７）、中盈（００７６６）、利標（００７８７）、木薯資源（００８４１）、
高雅光學（００９０７）等。（ｈｌ）

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