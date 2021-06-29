《小傳日記》海底撈仲有二千億市值，今日高位會唔會係明日低位？

《小傳日記》今日市場焦點喺海底撈（０６８６２）身上，全憑中銀國際一份大行報告，其

中提及中國餐飲業呈現復甦，實體店逐步回復，維持對中國餐飲行「增持」評級，兼對海底撈由

「持有」調升至「買入」。

係咪真係好似報告咁唱得咁好就不得而知啦，不過呢幾日創辦人張勇接受大陸媒體訪問，就

坦承自己「錯判形勢」，特別係台灣、新加坡受疫情影響，門店完全開唔到。而佢去年６月期間

仲打算擴充業務，稱自己係「盲目自信」，當意識到問題時後已經係今年１月，作出反應之時就

已經係今年３月份。

就係呢份「盲目自信」，令到海底撈市值油高峰時期４５４７﹒４億蒸發逾半，而海底撈嘅

財務壓力亦都相當嚴重，由於呢一年海底撈新開５００幾間門店，每間店有約百名員工，新員工

就已經有５萬人，點樣將服務完全落地亦相當高難度。雖然門店高速增長，但報復性消費就未見

出現，所以由２０１７年至２０２０年四年來，海底撈每店純利由約４３７﹒４萬跌至２３﹒９

萬。

創辦人張勇都討厭大家將海底撈「神話化」，佢好強調餐飲業都會面對困難，而盲目擴張亦

都係會發生過，但一旦整合好門市就可以繼續發展。雖然下半年係咪真係可以迎來反彈真係未知

之數，不過幾隻內地餐飲股就積極反彈，其中海底撈今日升近９巴仙，報４０﹒６５銀；呷哺呷

哺（００５２０）漲逾半成，報８﹒５６銀；九毛九（０９９２２）漲逾２巴仙，報３１﹒４５

銀。

究竟今日高位會唔會係明日低位呢？就真係拭目以待啦。請請！



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海底撈（０６８６２） ４０﹒６５元 升８﹒６９％

大快活（０００５２） １７﹒９８元 升０﹒９０％

大家樂（００３４１） １６﹒２０元 升０﹒８７％

呷哺呷哺（００５２０） ８﹒５６元 升４﹒５２％

翠華（０１３１４） ０﹒３２５元 升１﹒５６％

快餐帝國（０１８４３） ０﹒４２元 升１﹒２０％

青鳥環宇（０８０９５） ０﹒５５元 升７﹒８４％

千盛（０８４７５） ０﹒１３１元 升７﹒３８％

九毛九（０９９２２） ３１﹒４５元 升２﹒２８％

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