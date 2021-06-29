《真知灼見－溫灼培》人行會讓人民幣升值嗎？

《真知灼見》自６月１７日聯儲局從點陣圖中顯示，該局有機會把加息日子提前到２０２３

，人民幣（離岸）兌美元匯價便明顯轉弱。但這只純粹是人民幣單對美元的情況，如觀察人民幣

兌一籃子貨幣指數，不難發現人民幣基本上是沒有下跌，反而是有所上升，更甚者於過去一周更

曾兩度上破９８指數點水平。９８指數點有甚麼特別呢？自２０１６年第二季起，一籃子人民幣

匯價指數未曾上破過９８，最接近上破的一次是２０１８年５月，但當年也沒有突破。９８指數

點這一水平，一直被市場認定為會損害中國出口的匯率分水嶺，所以市場是不會貿然把人民幣推

越９８水平。



＊在港發票據回收離岸人幣＊



但最近所見，中國的通脹形勢正變得嚴峻，當觀察生產物價指數（ＰＰＩ）這情況尤其顯著

。中國５月份ＰＰＩ按年大幅增長了９％，創下自２００８年９月以來新高。假如人行不讓人民

幣匯價升值以遏抑入口通脹，可預見國內生產商早晚要把這些價格上升壓力轉嫁給國內消費者，

導致中國國內通脹大幅上漲。所以現今中央在決策上可有兩個選擇，保持人民幣於低水平讓中國

人民自己去承受因美國大印鈔票帶來的通脹，或是讓人民幣升值，把通脹轉推回向海外。

筆者認為中央會選擇選人民幣升值，這有一定的理據。上周人行就在香港發行了５０億人民

幣６個月期票據。最終投標總量約２７６億人民幣，為發行量的５﹒５倍。似乎，人行是想透過

在香港特別行政區發行票據以回收人民幣，使離岸市場人民幣供應減少推升匯率遏抑通脹。當然

，５０億人民幣不是太大金額，但不排除日後還陸續有來。



＊推升人幣留意三方面影響＊



假如筆者的估計正確，人行是有心推升人民幣，這樣有三方面因素將值得我們留意。首先，

未來人民幣匯率當然可看高一線（主要兌一籃子貨幣），兌美元年底目標或有機會重上６﹒４水

平。其次是中國作為世界工廠，人民幣匯價升值將會推升中國出口貨品價格，這會使全球，包括

美國通脹變得更嚴峻。最後，人民幣匯價上升會增加以美元計算的中國ＧＤＰ規模，使中美經濟

體的差距進一步收窄，加快中國實現經濟規模追上美國。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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