《環球布局－塔里克》分析增長股可預示價值股周期

《環球布局》目前，有不投資者正在討論市場是否已經踏入價值股周期，以及這個周期可能

持續的時間。過去十年，增長股的表現一直領先價值股。到了疫情初期，增長股的領先優勢更加

顯著擴大。然而，新冠肺炎疫苗的研發前景和最終成功面世，均利好價值股投資。自２０２０年

９月起，價值股終於揚升，羅素１０００價值指數的表現較羅素１０００增長指數高近２１％。

不少市場評論人士注意到，去年價值股相對增長股的折讓已達到極端水平，即使價值股在最近上

升，其估值仍遠低於相對歷史水平。

透過廣泛研究，我們將開發了一項專屬工具，目的是有效識別市場在價值環境與廣泛價值環

境之間的轉換和量度相關時間，並將之納入我們的投資模型。不過，我們發現單以這項估值工具

所預測的價值股升市，有時並不會實現。其後，我們亦分析美國市場的增長股供應，由於此因素

有機會觸發新一輪價值股周期，但同樣，我們的分析顯示這項資料有時會帶出錯誤的正面訊號。

因此，我們進行進一步研究，並發現在過去４０年，每當價值股折讓與增長股供應稀缺的情況同

時出現，均能準確預測價值股的長期升勢。或許更為重要的是，目前市場同時出現上述兩個訊號

，反映價值股可能展開長期回升格局。



＊估值差距：相當可靠的價值股周期指標＊



計算方法是以處於最便宜四份位的股票對比整體市場的市帳率中位數計算的標準化差距。自

１９８０年代初以來，價值股周期一般是在上述差距到達最高位後開始出現。在過去五次出現差

距從高位收窄的情況中，有四次市場於短期內便展開價值股周期。



＊增長股供應：另一個頗能有效預測價值股周期的指標＊



對美國股市的增長股供應淨變動進行分析，是預測價值股周期的另一潛在方法。我們把增長

股定義為五年銷售增長高於最大型１０００隻美股的加權平均銷售的股票。當增長股數目減少時

，便會有大量投資湧入這類供應有限的股票，因此在這期間增長股往往表現優秀。然而，由於這

一小撮股票未能維持其增長率，增長較平淡的眾多增長股便開始表現領先，導致市場出現大量增

長股供應。在這個階段，價值股一般會表現出色。若增長股的百分比在１２個月期間內下跌至少

４％，增長股的數目將在短期內觸底，然後開始回升，這時價值股便會表現領先。

我們發現若結合上述兩種模式，便能顯著提高預測能力。結合兩種模式需要以下兩個條件：

估值差距必須從長期高位回落；以及１２個月的增長股供應變動情況亦必須呈下降趨勢。



＊目前訊號反映價值股將持續多年回升＊



此外，上述訊號除可預測價值股周期外，亦可顯示下一個周期的潛在持續時間。４月底的股

市環境便是一例。年初至今價值股表現領先增長股約８％。科技公司表現遜色，經濟全面重啟的

前景則帶動能源、金融及其他周期性公司表現出色。由於增長型公司未能維持其增長率，加上不

少價值型和周期性公司的銷售增長好轉，增長股的百分比持續上升，而估值差距繼續收窄，因此

支持價值股表現領先。現時，有關差距自２０２０年３月以來已顯著收窄。然而，增長股的１２

個月供應變動仍低於４％的門檻，有望反映價值股將在未來多年持續回升。

《布蘭迪環球投資管理亞洲區行政總裁 塔里克》



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