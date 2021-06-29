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即市新聞

29/06/2021 13:20

《匯海澤言－葉澤恆》就業數據公布前美元靠穩，油價幣策影響加元

　　《匯海澤言》美匯指數經過上星期的回調後，似乎在９１﹒５水平有支持。美國本星期將公
布６月份就業數據。只要就業數據於６月及７月表現較理想，再加上目前通脹回升的勢頭未改，
聯儲局主席鮑威爾於８月份公布減少購買資產的計劃便會進一步增加。
　　美國十年債息昨晚再度跌穿１﹒５厘水平，而筆者認為其中一個可能性是，有投資者估計就
業數據可能較市場預期為好，恐怕會令市場揣測聯儲局將提前收水，於是減持高風險資產，轉投
債市避險。預料美匯指數在數據公布前將維持靠穩。

＊油價回調及央行貨幣政策可能不利加元＊

　　油價持續高企，令通脹升溫，已引發不少國家政府關注。部分國家與油組成員國友好，可能
利用外交影響力，要求油組及盟友於本周四的會議後，宣布於８月份起輕微增產，以壓抑油價上
升。
　　另外，歐洲及亞洲區部分國家的疫情再度出現反彈，影響到經濟重啟，而石油需求難免亦會
受到影響。因此，預料國際油價可能出現調整。油價一旦調整，可能成為加元出現調整的藉口。
　　同時，加拿大央行近期議息後曾經表示，關注加元強勢影響當地出口的競爭力，意味央行未
必於短期內進一步減少買債。相反，由於美國通脹升溫，就業市場亦見逐步復甦，將支持聯儲局
可能於８月份宣布減少購買資產計劃。因此，預料對加元不利。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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