《宏觀銓局－馬桂銓》續談通脹

《宏觀銓局》過去兩星期，美國有兩件經濟大事惹來投資者注目。其一是在６月１１日，美

國公布的五月份通脹數字加劇，物價按年上升５％，是繼四月份增加４﹒２％之後再度提高，亦

是自２００８年８月以來的最高水平。第二件大事則在五天後發生，聯邦儲備局在６月１６日提

高對美國經濟前景預測，並估計在特定條件下，將在２０２３年加息兩次，每次２５個點子，即

四份之一厘，而此前市場本來預期要到２０２４年才加第一次息。標準普爾５００指數在六月首

兩周上升超過１％，但在兩大消息公布之後，美股在第三周下跌超過２％。

通脹率高達５％或會困擾讀者，但如仔細研究這份報告，或會發覺高通脹可能只是短暫現象

。美國的二手汽車價格繼四月份急升一成之後，在五月再升７﹒３％，而四月份升幅乃６８年來

最大。其中一個主要理由，是新車產量因半導體等零件短缺而急劇縮減。同一報告指出，新車售

價「僅」升了１﹒６％。消費物價在五月飆升的另一理由是機票價格上升了７％。隨著美國經濟

從肺炎疫情中復甦，航空旅客人數將急速增加。眾多航機暫時仍停留在機庫，需要檢查後方能重

新起飛，機票價格在未來數月將繼續高企。換句話說，物價在夏季可能會維持強勢，之後升幅或

許收窄，到秋季甚至會回落。

６月１６日，聯儲局公開市場委員會在兩日議息會議之後，宣布一致同意維持現時接近零利

率的貨幣政策，並每月繼續買入１２００億美元資產。市場一直預計議息結果繼續傾向「鴿派」

，但聯儲局上調經濟預測並提出其他方案，在特定條件下，將於２０２３年加兩次息，每次四份

之一厘，顯然有「鷹派」意味。聯儲局主席鮑威爾在會後表明，加息前景反映美國經濟的發展相

當健康，經濟復甦步伐比起早前預期更快。鮑威爾亦重申，疫情過後經濟重開引起的通脹只屬短

暫。這觀點符合公開市場委員會對物價在２０２１年後急速下跌的預期。鮑威爾也提及，當數據

顯示市場情況有變，將考慮在日後的議息會議公布縮減購買資產的計劃（退市）。投資者現在期

待，聯儲局會在九月份的議息會議當中宣布在明年開始計劃退市。有讀者或會疑惑，政策為何轉

了方向？其實當局在會後亦發表了美國經濟展望簡介，其中最大的改變是對２０２１年

ＧＤＰ增長的預期，按季度從６﹒５％上調至７％，而通脹及核心通脹預測都大幅調高。

筆者維持上期的資產配置策略，在未來三至六個月，仍然偏愛股票多過政府債券。喜歡市場

波動較小的投資者，可以考慮股票加上短存續期債券的組合。短期內通脹攀升，將導致長存續期

債券跑輸短期債券。股票方面，筆者繼續選取估值較低的，包括歐洲股票及美國金融、原材料、

能源及工業板塊。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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