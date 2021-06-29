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29/06/2021 16:11

港股跌２７４點收２８９９４失守兩萬九關

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股道指回吐，但標指及納指創收市新高。港股今日期結
表現較為波動，高開２３點報２９２９１點後迅即調頭，舊經濟股跌幅顯著。市傳ＯＰＥＣ＋或
於本周四的會議討論８月進一步增產，「三桶油」捱沽。恆指最多跌過３４３點低見２８９２４
點失守兩萬九關口。
　　恆指收報２８９９４點，跌２７４點或０﹒９４％，主板成交１４６１﹒２６億元。國指報
１０７５７點，跌１０６點或０﹒９８％。科指報８２０１點，跌７５點或０﹒９１％。
　　美國眾議院通過美中競爭力法案，成立致力於開發技術的新機構，以幫助美國領先於中國。
科技股普遍低走，騰訊（００７００）跌０﹒８４％，報５９０﹒５元；阿里巴巴（０９９８８
）跌１﹒１７％，報２１９﹒４元；美團（０３６９０）跌１﹒４６％，報３２３﹒８元；京東
集團（０９６１８）升０﹒６％，報３０２元；百度（０９８８８）升０﹒２５％，報１９７﹒
２元；小米（０１８１０）跌０﹒９％，報２７﹒４５元。（ｎｓ）

　　表列十大跌幅恆指成份股：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化　（００３８６）　　　　３﹒９５元　　　跌４﹒５９％
　　中石油　（００８５７）　　　　３﹒７０元　　　跌４﹒１５％
　　石藥　　（０１０９３）　　　１１﹒３０元　　　跌２﹒９２％
　　中海油　（００８８３）　　　　８﹒８３元　　　跌２﹒８６％
　　阿里健康（００２４１）　　　１７﹒６４元　　　跌２﹒５４％

　　長和　　（００００１）　　　６０﹒７５元　　　跌２﹒１７％
　　長建　　（０１０３８）　　　４６﹒４０元　　　跌１﹒８０％
　　恆地　　（０００１２）　　　３６﹒７０元　　　跌１﹒７４％
　　工行　　（０１３９８）　　　　４﹒６１元　　　跌１﹒７１％
　　平保　　（０２３１８）　　　７６﹒６０元　　　跌１﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列十大跌幅科指成份股：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶　　　（００２６８）　　　２６﹒１０元　　　跌８﹒５８％
　　新東方在綫（０１７９７）　　　　９﹒９１元　　　跌３﹒６０％
　　海爾智家　（０６６９０）　　　２７﹒１０元　　　跌２﹒８７％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　５１﹒１５元　　　跌２﹒７６％
　　阿里健康　（００２４１）　　　１７﹒６４元　　　跌２﹒５４％

　　眾安在綫　（０６０６０）　　　４３﹒４５元　　　跌２﹒０３％
　　京東健康　（０６６１８）　　１１１﹒７０元　　　跌１﹒８５％
　　美團　　　（０３６９０）　　３２３﹒８０元　　　跌１﹒４６％
　　快手　　　（０１０２４）　　２０２﹒４０元　　　跌１﹒３６％
　　阿里　　　（０９９８８）　　２１９﹒４０元　　　跌１﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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