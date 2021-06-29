《鍾之日記》疫情陰霾再襲，魚缸烏雲不散

《鍾之日記》６月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股道指回吐，但標指及納指創收市新高，而港股今日期結表現較為波動，高開２３點

報２９２９１點後迅即調頭，舊經濟股跌幅顯著。市傳ＯＰＥＣ＋或於本周四的會議討論８月進

一步增產，「三桶油」捱沽。恆指最多跌過３４３點低見２８９２４點失守兩萬九關口。

恆指收報２８９９４點，跌２７４點或０﹒９４％，主板成交１４６１﹒２６億元。



＊經濟形勢不樂觀，滬指半月來首顯著跌＊



滬深股市今日遭遇半個月以來首次顯著下跌，滬綜指全日跌０﹒９％，報３５７３﹒１８點

，穿三千六，是自６月１７日以來最大幅度下跌，至於深成指全日跌０﹒９９％，創業板指則軟

０﹒１９％。

人行雖今日放水２００億元人民幣，惟資金面趨緊，上海Ｓｈｉｂｏｒ全線回升，加上跌市

拖低交投，兩市全日成交９９７４億元人民幣，按日減少２％，結束連續第七日成交破萬億的趨

勢。

人行貨幣政策委員會上周五（２５日）召開今年第二次例會，提到國內外環境依然複雜嚴峻

，要防範外部衝擊，外界解讀為人行對中國經濟形勢態度偏悲觀，未來貨幣政策將轉鴿，並會在

未來相當長一段時間內維持資金面平穩運行。

而獨立研究機構中國褐皮書國際發布最新季度報告指，中國零售商第二季新貸款數量降至有

記錄以來新低，投資增長亦創下疫情爆發以來首次放緩。報告擔憂，若信貸繼續保持緊縮，零售

業未有持續復甦，下一季經濟將很難複製目前的經濟增長。



＊疫情陰霾再襲，「三桶油」累市跌＊



全球多國先後出現傳播力較強的Ｄｅｌｔａ變種新冠病毒，就連有近６２％成人完成接種兩

劑疫苗的英國都失守，單日新增２２８６８宗新增病例，創今年１月３０日以來最高；此外，澳

洲疫情同樣反覆，繼悉尼及達爾文後，珀斯及布里斯於２９日起全面「封城」。

另一方面，ＯＰＥＣ＋將於本周四召開會議，討論下半年原油供應問題。有消息指，該聯盟

或討論於８月進一步增產。同時，有消息人士指，阿布扎比國家石油公司（ＡＤＮＯＣ），將於

９月開始，將其對亞洲定期買家的原油供應量減少１５％。

疫情陰霾再度籠罩油市，加上市場對油組會議的取態相對謹慎，拖累油價周一在高位回調約

２％至一周低位。「三桶油」因而受沽壓，中石化（００３８６）收低４﹒６％，失守４元關口

，報３﹒９５元；中石油（００８５７）急沽４﹒２％，中海油（００８８３）亦跌２﹒９％，

三股包辦表現最曳的第一、二、四隻藍籌，合計拖低恆指２７點。



＊中免巨無霸登陸，手握免稅王牌＊



前身為中國國旅的中國中免（滬：６０１８８８）已在港遞交上市申請，據報中國中免擬集

資約５４６億至７８０億元，最快今年年底上市，有望超越快手（０１０２４）成為年內最大規

模ＩＰＯ，也將是繼阿里（０９９８８）之後最大型新股。中金、瑞銀為中國中免聯席保薦人。

中國中免Ａ股今日跌２％，報３０１﹒７５元人民幣。

中國中免號稱中國免稅店第一股，隨著海南自貿港方案實施以來，免稅牌照成為中免的無本

生財工具。中國中免去年以超過２０億元人幣收購同系海免公司控股權，佔據三亞和海口兩大離

島免稅市場，料全國市佔率超過九成。

在取得海南免稅業務經營權後，中國中免去年股價倍漲，隨著疫情復甦免稅業務大增，今年

第一季轉虧為盈，淨利為２８﹒４９億元人民幣，營收年增１２８％至１８１﹒３４億元人幣。



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