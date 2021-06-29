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29/06/2021 08:36

平安人壽３３０億元收購來福士中國資產組合，六個項目分布京滬等

　　《經濟通通訊社２９日專訊》新加坡地產商凱德集團公布，與中國平安（０２３１８）（滬
：６０１３１８）旗下的平安人壽簽署合作協議，向其出售位於上海、北京等六個中國境內的來
福士資產組合的部分股權。該資產組合的總資產價值為４６７億元人民幣。平安人壽提交的披露
文件顯示，總投資金額不超過３３０億元人民幣。
　　凱德集團指，在一系列交易完成後，凱德在各項目中的持股比例，將從交易前通過私募基金
持有的３０﹒７％至５５％，變更為１２﹒６％至３０％，並繼續負責項目的運營及資產管理。
有關交易預計於２０２１年第三季完成，將為凱德收回資本超２０億新加坡元（折合約９６﹒１
億元人民幣）。
　　據平安人壽當日發布在中國保險行業協會官網的文件顯示，平安人壽擬對六個來福士廣場的
項目公司開展股權收購，收購比例為６０％或７０％，涉及上海來福士廣場、北京來福士中心、
寧波來福士廣場、成都來福士廣場、長寧來福士廣場和杭州來福士中心。
　　加拿大養老基金投資公司ＣＰＰ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ同日亦公布，同意出售其在六座
中國來福士廣場中的股份；此次股份出售為凱德集團與平安人壽交易的一部分，ＣＰＰ　
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ可從中收回８億加元（折合約４２億元人民幣）。（ａｃ）

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