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29/06/2021 17:20

據報阿里、江蘇省政府牽頭財團接近完成收購蘇寧易購股權

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士報道，由阿里巴巴（０９９８８）和江蘇
省政府牽頭的財團，接近就收購蘇寧旗下零售部門包括蘇寧易購（深：００２０２４）的股權達
成協議。交易完成後，蘇寧實際控制人張近東將失去控制權。
　　知情人士說，談判仍在進行中，交易仍有可能被推遲或破裂。蘇寧暫不予評論，阿里巴巴和
江蘇省政府沒有回應評論。
　　蘇寧易購的股份自６月１６日起停牌，收報５﹒５９元（人民幣．下同），創近八年低點。
之前北京一家法院凍結了張近東持有的價值３０億元的蘇寧易購股份，代表該公司５﹒８％的股
權，而蘇寧電器集團的債權人同意將２８﹒９億元債券延期兩年兌付。
　　深受債務問題困擾的蘇寧易購在今年２月底時宣布，張近東及其旗下蘇寧控股、蘇寧電器聯
同國資公司西藏信托，擬將合共２１﹒４５億股或２３％權益轉讓予深國際控股公司和深圳市鯤
鵬股權投資管理有限公司，其中深圳國際（００１５２）附屬深國際出資５１﹒６億元，鯤鵬資
本出資９６﹒９億元。若交易完成，深圳國資將持股２３％，成為蘇寧易購第一大股東，至於張
近東將失蘇寧易購控股地位，蘇寧系在公司持股比例被減至２１％，另外阿里巴巴旗下淘寶中國
則持股２０％。（ｊｔ）

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