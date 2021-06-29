《央行動態》ＩＭＦ提名人行副行長李波出任副總裁

《經濟通通訊社２９日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃提名人民銀行

副行長李波出任副總裁，接替於８月卸任的張濤。

ＩＭＦ指，李波在中央銀行和法律方面具豐富經驗，在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏

觀政策構建等方面發揮積極作用。

李波擁有經濟學及法律博士學位，曾在美國做過律師，２００４年加入人行，２０１８年離

任後擔任全國歸國華僑聯合會副主席及重慶市副市長，今年４月重返人行擔任副行長。（ｃｔ）

