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29/06/2021 09:09

《股林淘金－林家亨》電車浪潮再起步，拜登千億贈買家

　　《股林淘金》美國道指昨天（２８日）雖然下跌１５０點，但市場透露最新的美國總統拜登
對美國電動車發展落後之意向，希望拉近美國與中國的差距，會向電能車板塊投放１７４０億美
元的剌激方案，其中１０００億美元是直接向買家補貼，消息令美國標普５００指數和納指再創
新高紀錄。同一日美國Ｔｅｓｌａ宣布向中國寧德時代簽定了四年的電池供應合約，直至
２０２５年１２月為止，消息令Ｔｅｌｓａ股價趨升２﹒５％，三隻中概電車股全面上升達
６﹒４１％至９﹒６％。預計今日（２９日）比亞迪（０１２１１）股價亦會被消息影響，短線
股價目標趨向２４７至２５０元，長線更可達３００元。
　　預計今日雖然期指結算大市波幅不大，但汽車股板塊可以進一步升溫，包括廣汽集團
（０２２３８）及長城汽車（０２３３３）等等，皆會受惠。認同電車股板塊未來發展樂觀的投
資者，應要把握機會分階段吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪及廣汽集團股份
　　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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