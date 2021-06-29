《匯市縱橫－蕭啟洪》勉強沒有幸福

《匯市縱橫》自古以來，有一句說話非常管用，「勉強沒有幸福」，不論是談情說愛，洽談

大生意，又或是國際外交角力等，往往都不一定盡如人意的。當兩個人不會因為相愛而不食人間

煙火，憂柴憂米，油鹽醬醋茶的日子就變成了婚姻生活的主流。當情和錢一旦連在一起時，就會

變得複雜，但本質上，談生意的目的都是為了利益，不是感情，只是我們的人情社會忌諱過於直

白的談利益。然而，國際關係不再是紙上談兵，每一步都有如履薄冰之感，從世界大環境來看，

以美國為首的西方國家自古以來就是對我國虎視眈眈，從她們近日的嘴臉言行舉止，就已經談不

上是交心朋友了！



＊拜登繼承特朗普對抗路線，與盟友聯手抗衡中國＊



正如筆者所言，即使拜登上台後，美中關係迄今為止並未出現明顯變化，且雙方矛盾更正在

加劇。事實上拜登對中國政策全盤繼承了前朝特朗普政府全面的對抗路線，並在許多方面的政策

都越趨於不友善，短期內亦不見得兩國關係能有「破冰」契機。就算拜登政府目前對中國懲罰性

關稅並未加碼，美中仍維持特朗普時期的關稅架構，此舉不是向中國示好，而是她們不願進一步

拉高國內的通脹壓力。同時，拜登近日再次推出針對中國的行動，擴增中國企業投資的「黑名單

」，以藉此加強打壓和限制中國企業發展。再者，為了防堵中國崛起，拜登在外交政策雖放棄了

「美國優先」，但他高舉著「美國回來了」的旗號，並在歐洲敲鑼打鼓和印太等地區戰略夥伴採

取了「聯群結黨，非友即敵，敵我分明，美中對立」的政策，目的就是要與盟友聯手抗衡中國。



＊中國疫情防控成功惹美國戒心，西方選票為先社會問題多多＊



中國疫情防控，政府初時便採取了封城和嚴密的數字控制技術等極端手段，並得到民眾配合

才取得控制住了疫情的成果，而此時西方卻身陷疫情並一度出現失控的狀況，足足花了一年多靠

普遍打疫苗才讓疫情有好轉，這個對比讓拜登切切實實感受到中國這套體制的厲害，以及對西方

自由民主的威脅，因此急於塑造中國成為「假想敵」，並必須戰勝中國，否則西方國家所奉行的

制度將會衰敗。再看西方社會今天所面臨的經濟社會問題，如貧富懸殊、難民政策、收入差距，

以及社會分化和國家債務等，難道這些又想一併算到中國的頭上去嗎？孟子說：「行有不得，反

求諸己」。在西方歷史上，「無代表，不納稅」是美國獨立革命的口號的起源、生存和發展的基

礎。在原始資本主義時代，馬克思曾說「經濟是基礎，政治是上層建築」，就是對這種客觀情況

的描述。但是在西方民主的演進迄今，情況就不再是這樣了。政府的基礎已經從資本轉移到選票

，即民眾。簡單說，西方民主已經演變成為福利拍賣會，誰出價高，票就投給誰了！

如今的中國，不僅擺脫了貧窮狀況，還實現了全面小康，而且成為世界經濟增長的主引擎和

穩定器。但與此同時，面對著這樣世界大局的轉變，明顯對中國提倡共建「一帶一路」、維護和

踐行多邊主義、推動經濟全球化等都會造成「拖後腿」之感。《三國演義》中說：「所謂天下大

勢，分久必合，合久必分。」可用來形容今天的中美大局。老實講，既然別人都不懂珍惜你，倒

不如花多點心機去取悅他人吧！有時候，幸福就是該結束的時候不再強求，在你應該珍惜的時候

學會別無所求。從歷史可見，開放帶來進步，封閉必然落後；中國的發展離不開世界，世界的繁

榮也需要中國。這就是改革開放４０多年實踐得出的一條重要啟示。最後，筆者預祝香港回歸２

４周年快樂，祝願國家的明天更加美好。



＊本周策略＊



加元：前周建議候高於１﹒２３００沽出美元兌加元已成交，更新目標１﹒２１００，止蝕

１﹒２５００。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４０００，止蝕

６﹒６０００。



歐元：本周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元，目標１﹒１８００，止蝕１﹒２１５０。



英鎊：本周建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元，目標１﹒４０００，止蝕１﹒３６００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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