《ＥＴＦ透視－陳承冲》全球芯片缺致汽車減產，半導體行業成關鍵

《ＥＴＦ透視》在科技日新月異的現代社會中，半導體幾乎滲透到所有重要的技術突破和升

級中，廣泛影響包括汽車、家電及智能手機等多個領域，成為決定行業成長速度的關鍵因素之一

。

半導體是一種電導率在絕緣體至導體之間的物質，通常作為信息處理的元件材料，在集成電

路、消費電子、通信系統等方面都有非常重要的應用。芯片是半導體元件產品的統稱。

於２０２１年初，全球芯片短缺已經導致不少汽車製造商降低產量或暫停生產。一汽大眾

２０２１年二季度生產計劃顯示，本年４月因芯片短缺減產２萬輛的基礎上，目前額外因１０種

芯片類資源影響２９款車型的生產。二季度原計劃生產約６１萬輛汽車，因芯片短缺，不得不減

產３０％。

瑞銀分析師將今年全球汽車產量預測由８８００萬輛降至８５００萬輛，其中大約

５００萬輛直接由芯片短缺造成。



＊半導體需求將持續增加，帶動主題投資＊



鑑於芯片短缺帶來的廣泛影響，包括美國和韓國在內的多國政府已經召集芯片領軍企業共同

探討解決「缺芯」的困境。全球芯片主要生產企業也紛紛宣布擴大產能並新建生產線。

中國規模最大的集成電路晶圓生產商此前稱，將和深圳政府擬以建議出資的方式，重點生產

２８納米及以上的集成電路並提供技術服務，預期將於２０２２年開始生產。項目的新投資額估

計為２３﹒５億美元。

我們認為，由於多個行業對芯片的需求量巨大，而新增產能的釋放仍需一段時間，芯片短缺

在未來一兩年可能成為常態。我們看好半導體行業未來數年的增長空間，相信該領域將持續為投

資者帶來豐富的投資機會。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》



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