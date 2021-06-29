《股壇解碼－戴名》美聯儲息魔重臨，ＣＥＣ國際控股好大喜功

《股壇解碼》最近公布的５月核心ＰＣＥ指數升至３０年新高的３﹒４％（４月份為

３﹒１％），加上５月ＣＰＩ升至自２００８年９月以來最高的至５％，各項指標都預示著美經

濟向好，通脹升溫，雖然鮑威爾口口聲聲說目前的通脹升溫只是暫時性，但聯儲局其他成員卡普

蘭，布拉德和博斯蒂克三人均表態支持明年（２０２２年）開始加息，根據美聯儲的決策機制，

每一次會議結果都由投票所產生，當中共有１２票，所以鮑威爾並不能完全左右聯儲局的議息結

果，但投智者要小心的是每次當議息結果出現９：３或更多的投票成員支持加息的時候，市場都

會出現大跌，如果上述三位成員不改變立場的話，下次聯儲局議息的會後聲明將對市場造成非常

負面的影響。



＊禍不單行＊



烏干達奧運代表團的再多一名成員被驗出ＣＯＶＩＤ－１９呈陽性反應，隨著愈來愈多的代

表團到達，日本的疫情會否再出現大規模爆發已成為市場關注焦點。墨西哥央行在上周四（２４

日）宣布將基準利率提高２５個基點至４﹒２５％，目的為避免通脹預期帶來的不利影響，墨西

哥比索兌美元匯率受消息刺激升至兩星期以來高位。自年初以來，巴西、土耳其，俄羅斯和墨西

哥等多個國家已陸續啟動加息，這些國家加息的主要原因是為了控制國內通脹，當中巴西和墨西

哥因實施通脹目標制，貨幣政策的調整主要與通脹掛勾，在美元的低息政策底下，加息是唯一有

效防止資金外流的方法，但美聯儲啟動加息後將令效果減退或甚至消失，新興市場將面臨新一輪

的經濟危機。



＊捉襟見肘＊



上月在國內７２個城市中有２８個城市的房貸利率發生變化，其中２４個城市的首套房貸利

率上浮，２２個城市的二套房貸利率上浮，重疊的有１８個城市首套和二套房貸利率都同時提高

，要注意的是７２個城市中無城市下調房貸利率，雖然很多熱點城市利率都上調了，但ＬＰＲ基

準利率已經１４個月維持不變，現在房貸利率不斷增加意味著購房接盤的入門檻提高，持貨的成

本亦在加大，這就導致房地產的流動性進一步被降低。加上建設銀行，郵儲銀行，中信銀行，渝

農商行的個人住房貸款佔比已經超標，而鄭州銀行的房地產貸款佔比亦出現超標情況，更嚴重的

是招商銀行，興業銀行和青島銀行在上述兩項指標都出現踩紅線的情況，２０家上市銀行裡面有

８家超標踩紅線，其餘還有好幾家在臨近紅線，房貸利率的上調已連續２年鎖住二手房流動性，

估計很快會有一批炒房客要割肉求存，國內經濟在疫情打擊下只有寄望內循環和出口保增長，前

提是需要樓市不能出問題，但結果是否能盡如人意？



＊先甜後苦＊



上周恆指臨近結算，大盤急升大夾空倉，大戶出錢出力在結算前夾高轉倉，經驗所得下月必

有大跌，加上之前的期權馬鞍倉啟示，相信結算後出現大跌市的機會進一步上升，不過投資者有

一點要留意的是牛熊證街貨急跌至６３：３７，相信結算前夾倉活動仍會繼續，參考轉倉數據推

算恆指七月份將非常波動，波幅將介乎２７５９０至２９６２２點之間，由於高低波幅接近

２０００點，相信出現單邊跌市的可能最大。



＊股票簡評＊



ＣＥＣ國際控股（００７５９）主要從事食品、飲品，住宅用品和個人護理用品的零售；各

種線圈，鐵氧體粉料和其他電子元件的設計，開發，生產和銷售與及持有投資物業。集團之前給

出一份好於市場的中期報告，當中提及集團為了集中發展香港的零售業務而關閉內地業務，並且

作出一次性撥備，充份體現ＣＥＣ國際控股將專注於香港市場的決心，集團分店亦由高峰時期的

２８０多間減至１７３間，由於有效地開源節流，這次中期業績無論在營收，毛利和純利都創近

５年新高。集團同時希望逐步加強日常用品，糧油雜貨的銷售來將原來香港第一大零食便利店的

定位轉型成為精品超市的龍頭，精品超級市場無疑沒有零食便利店和一般超市的競爭大，但精品

超市的客戶人數較少，同時又要面對Ｔａｓｔｅ、Ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ，一田等大企業的競

爭，現時還看不出ＣＥＣ國際控股能在那方面佔先其他對手，反而覺得集團因過去數年的休養生

息而變得有點貪勝不知輸；另外集團股價由１３年底（１２月）高位接近５元輾轉下跌至去年初

（２０２０年１月）的歷史低位０﹒４０５才得以喘定，雖然去年（２０２０年）大幅反彈，但

股價每次到１元位置附近便行人止步，應該是層層蟹貨，股價要突破又談何容易；近期集團大有

重新擴展零售網絡的心態，雖然現時各區租金處於偏低水平，但疫情轉趨穩定後消費者外出消費

意欲增加，此消彼長下零食和糧油雜貨的銷路將下降，業績是否足以支撐ＣＥＣ國際控股在現階

段擴張銷售網絡也是能以推測；最致命的是零售業務佔整體收益９６％屬完全沒有退可守的餘地

，集團面對著經營成本增加和銷售增長乏力的兩大不利因訴，投資者待股價跌穿０﹒６元後可考

慮買入。《資深市場人士 戴名》



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