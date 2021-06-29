【新冠肺炎】本港多１宗英國輸入確診，男地勤修正為輸入相關個案

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至６月２９日零時零分，本港新

增１宗新冠肺炎確診個案，患者為４３歲男性，從英國抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，至今本

港個案累計１１９２２宗（包括１１９２１宗確診個案和一宗疑似個案）。

防護中心於６月２５日公布，衞生署公共衞生化驗服務處就涉及Ｌ４５２Ｒ變異病毒株的個

案（個案編號：１１９０２），即在機場任職地勤的２７歲男患者，進行基因排序分析，結果顯

示其與早前三宗輸入個案（個案編號：１１８７７、１１８７８和１１８８１）基因組吻合，反

映該四宗個案可能有流行病學關連。



＊２４歲女同事同改為輸入相關個案＊



中心最新的流行病學調查發現，個案１１９０２曾於６月１１日在香港國際機場的衞生署臨

時樣本採集中心與該三宗輸入個案有短暫相遇。中心根據流行病學資料及基因排序的結果，今日

將個案１１９０２的個案分類由源頭不明本地個案修正為與輸入個案有流行病學關連。因此，與

個案１１９０２有流行病學關連的個案，即其２４歲女同事（個案編號：１１９１８），亦會修

正為與輸入個案有流行病學關連。

過去１４天（６月１５－２８日）累計報告４２宗個案，包括４０宗輸入個案和兩宗與輸入

個案有流行病學關連的個案。

另外，防護中心亦提醒與大埔運頭塘邨運亨樓相關的指明人士，須於明日（３０日）遵從強

制檢測公告進行檢測。（ｃｌ）

