《日入而息》銀債發行額最多三百億降年齡門檻，下季推兩幅住宅地

《今天重點》﹡銀債發行額上調至最多３００億，年齡門檻降至６０歲；金管局料３﹒５厘

保底息吸引，料市場反應積極正面；中銀香港（０２３８８）銀債息率吸

引，料認購反應正面

﹡政府下季推２幅住宅地涉２００伙，總供應５４００伙；黃偉綸稱首兩季供

應已達全年目標５５％，不推商業地

﹡和黃醫藥（０１１１３）暗盤收升２５％，每手賺５０００元；和黃醫藥

明早舉行實體上市儀式

﹡奈雪的茶（０２１５０）暗盤收低１﹒３％，每手蝕１３０元



﹡本港多１宗英國輸入確診，男地勤修正為輸入相關個案



《即日市況》﹡港股跌２７４點收２８９９４失守兩萬九關



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒９％近半個月最大跌幅，成交不足萬億元



《美元匯價》﹡變種病毒恐礙夏季旅遊，英疫情反彈英鎊受壓；歐元最新報１﹒１９０１

╱０５，日圓最新報１１０﹒５２╱５５



《公司業績》﹡中國水務（００８５５）全年純利按年升３﹒２％，派末期息１６仙

﹡大快活（０００５２）全年純利按年升１﹒５倍，派末期息６０仙

﹡星光集團（００４０３）全年盈轉虧蝕９８５２﹒５萬，不派末期息

﹡毛記葵涌（０１７１６）年度少賺２９﹒８％，末期息３﹒４仙

﹡包浩斯（００４８３）年度虧轉盈９９７４萬元，連特息共４６﹒５仙

﹡同得仕（００５１８）全年虧轉盈２﹒５５億，末期息１﹒５仙

﹡大昌集團（０００８８）全年轉盈為虧蝕２８２０萬元，派末期息１２仙

﹡興利集團（００１１４）全年純利升２﹒９倍，派末期息３仙

﹡ＨＰＣ（０１７４２）中期純利按年升１３﹒６％，不派息

﹡新華通訊頻媒（００３０９）全年虧轉盈賺２０９３﹒８萬，不派末期息

﹡亞倫國際（００６８４）全年扭虧為盈賺４６４０﹒２萬，末期連特股息共

派２３仙



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）在海南成立兩家創投公司，註冊資本均為１０億元

﹡中西關係緊張，匯豐４名債券銀行家辭職

﹡中銀香港（０２３８８）料近１００個財富管理產品能納入跨境理財通；銀

債息率吸引，料認購反應正面；中銀香港資產管理推出ＥＳＧ多元資產基金

﹡先聲藥業（０２０９６）付生科公司５﹒６５億美元與產品提成

﹡凱萊英醫藥向港交所提交Ｈ股上市申請

﹡完美醫療（０１８３０）將於９月在中環開設男士健康管理專科診所

﹡佳民集團（０８５１９）完成發新股配售，引入曾氏集團等多名機構投資者

﹡法諾集團（０８１５３）擬收購意大利知名汽車製造商大部分股權

﹡建中建設（００５８９）年度客戶合約資產減值增至約１﹒１５億元人民幣

﹡恆隆地產（０００１２）內地推高端服務式寓所品牌「恆隆府」

﹡津上機床中國（０１６５１）將持續加大資本開支，產品無計劃加價

﹡香港電訊（０６８２３）銀聯國際夥拍Ｔａｐ＆Ｇｏ推消費券獎賞計劃

﹡羚邦集團（０２２３０）續加快網購平台發展，積極建立聯盟及物色收購機

會

﹡麥迪森（０８０５７）斥１﹒３４億元收購內地教育管理服務公司

﹡港鐵（０００６６）屯馬線事故源於用作穩定架空輸電線的纜索垂下；屯馬

線架空電纜一度出現故障，今早列車服務回復正常；屯馬線首個工作天運作

暢順，２新站入閘人次逾４４００

﹡萬星（０８０９３）悉售網絡科技商３５％股權，代價２７４０萬元人民幣

﹡龍光集團（０３３８０）發３億美元五年期綠色優先票據

﹡黃明國將辭任文化傳信（００３４３）執行董事兼行政總裁

﹡友邦保險（０１２９９）斥逾１２０億人幣認購中郵保險２４﹒９９％股權



《國企紅籌》﹡五龍動力（００３７８）若清盤呈請聆訊未獲准延期，公司或被下令清盤及

停牌

﹡洛陽玻璃（０１１０８）獲批非公開發行新Ａ股



《神州民企》﹡金山能源（００６６３）斥８００萬收購香港屋頂太陽能項目

﹡恆大（０３３３３）目前有息負債逾５７００億元人民幣，較去年最高時期

降逾三成；恆大子公司被揭拖欠油漆公司三棵樹逾５０００萬元貨款



《中國要聞》﹡中央發文擴大稻谷、小麥、玉米的兩類保險實施範圍

﹡抖音即日起重點治理誘導未成年用戶充值打賞違規行為

﹡發改委召開企業債券風險排查、存續期監管視頻會議

﹡中證監發布上市公司年度報告和半年度報告格式新準則

﹡人行３００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡報道指全國碳交易市場無法在本月底之前啟動

﹡６月地方債發行利差打破至少上浮２５點子的隱形下限

﹡習近平稱擁有人格力量才能贏民心，全黨要永葆廉潔；習近平頒授「七一勳

章」

﹡貝恩表示中國快消品首季銷售額較２０１９年增１﹒６％

﹡普華永道表示５Ｇ將為中國ＧＤＰ帶來逾２０００億美元增長

﹡星展銀行斥５４億元成深圳農商行最大股東，持股１３％

﹡中國叮咚買菜美國上市，突大減籌資目標七成以上

﹡商務部表示首５月服務貿易進出口總值同比增長３﹒７％

﹡地方出手馳援，浙江廣廈獲東陽國資收購入主

﹡據報阿里、江蘇省政府牽頭財團接近完成收購蘇寧易購股權



《寶島快訊》﹡台股收市持平，日本副防相表示中俄威脅增需保護台灣



《其他消息》﹡《香港國安法》實施一年，律政司下周一主辦法律論壇

﹡海洋公園黃智祖期望未來一年與合作夥伴商討有成果

﹡區家麟接獲通知將不再主持港台節目

﹡節目《五夜講場》中止製作，港台表示不時檢視及更新節目組合

﹡署理行政長官李家超七一出席升旗儀式，慶祝香港特區成立２４周年

﹡政府下季推２幅住宅地涉２００伙，總供應５４００伙

﹡金管局表示首季零售銀行稅前經營溢利按年減１９﹒７％

﹡港府目標２０３５年前成為空氣質素媲美國際大城市的宜居城市

﹡地監局明年起調高地產代理資格試考試費至９００元

﹡聯交所表示明年起證券買賣須支付財匯局交易徵費

﹡證監會表示部分券商銀行帳戶操作方式有欠妥善；證監會發表關於ＥＳＧ基

金披露的新指引；證監會提醒中介人通報疑似「唱高散貨」騙局

﹡深股通額度全日用５﹒９億元；滬股通額度全日流走１８﹒５億元，陸股通

淨流出３１億

﹡掌舖推出手機網上市集，支援消費券四大平台

﹡小米ＣＦＯ林世偉出任天星銀行主席

﹡平安壹賬通表示分析易付達客戶交易習慣以提供貸款，利率最高８厘；平安

壹賬通料下半年業務增長較上半年加快，香港員工逾１２０人；平安壹賬通

與ｅｆｔＰａｙ合作，將服務擴展至零售商戶

﹡申訴專員公署將調查政府對村屋僭建物執法管制行動

﹡邱騰華稱港台自行決定節目調配，冀社會支持海洋公園長遠發展

﹡前線醫生聯盟一致通過解散

﹡投資推廣署成立團隊推動家族辦公室事務

﹡銀債發行額上調至最多３００億，年齡門檻降至６０歲；金管局料３﹒５厘

保底息吸引，料市場反應積極正面

﹡黃偉綸稱上半年房屋供應已達全年目標５５％



《大國博弈》﹡美國務卿布林肯稱望與俄羅斯建立更穩定及有利關係

﹡美國商會表示企業希望華府讓中國履行首階段貿易協議

﹡意大利外長迪馬約表示美意關係比中意關係更重要

﹡日高官稱保護「民主國家」台灣，中國外交部要求澄清



《新冠肺炎》﹡本港多１宗英國輸入確診，男地勤修正為輸入相關個案

﹡外交部駁斥中國向智利提供的科興疫苗效力不足

﹡衛健委表示全國新冠疫苗接種劑次超１２億

﹡台灣單日新增５４宗本土確診，連續５日雙位數

﹡英國單日新增病例逾２﹒２萬，創下年初以來最高

﹡何栢良贊成禁英國航班抵港，以免輸入個案大增

﹡牛津大學表示混合接種阿斯利康與輝瑞疫苗可產生免疫

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