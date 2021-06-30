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即市新聞

30/06/2021 07:56

《華爾街內望》市場關注非農數據，美股微升，標指及納指續破頂

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國消費者信心數據樂觀，市場關注即將公布的非農數據，美
股周二（２９日）微升，標指及納指受蘋果和其他科技股帶動續破頂。
　　道指漲９點或０﹒０３％，報３４２９２點。標指漲１點或０﹒０３％，報４２９１點。納
指漲２７點或０﹒１９％，報１４５２８點。
　　市場正密切關注即將公布的非農就業報告，該報告可能影響聯儲局的政策立場，而其立場取
決於就業市場能否公平復甦。
　　另外美國消費者信心樂觀，為就業數據定下積極基調，本月消費者信心升至一年多以前疫情
爆發以來最高水平，增強第二季經濟強勁增長預期，市場亦關注下月開始的第二季業績期。
　　板塊方面，科技股、非必需消費品股上漲。個股方面，摩根士丹利漲３﹒４％，公司將第三
季股息提高一倍至每股０﹒７美元。
　　莫德納（Ｍｏｄｅｒｎａ）急升５﹒２％破頂，其疫苗在一項針對Ｄｅｌｔａ變種病毒的實
驗室研究中顯示積極結果。
　　Ｓｋｙｗｏｒｋｓ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ漲４﹒５％，公司可能從蘋果新手機發布中受惠的
供應商之一，蘋果亦漲超１﹒１％。
　　指標十年期國債收益率持平於１﹒４７８２％，曾一度升至１﹒５１％。兩年期國債收益率
跌不足一個基點，報０﹒２５２４％。（ａｌ）

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