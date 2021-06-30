《出旗制勝－麥穎儀》手機設備股上日整體向上，網易承接昨日升勢

《出旗制勝》港股上日（２９日）先升後跌，最多跌超過３４０點，收報２８９９４點，全

日跌２７４點。大市成交金額１４６１億。恆指貢獻點數前三有碧桂園服務（０６０９８），升

３﹒８％、信義光能（００９６８），升５﹒７％，及海底撈（０６８６２），升８﹒７％。今

日（３０日）為港股期結日，恆指高開１１４點，但開市不久要倒跌並跌穿２９０００點關口。

個別科網股上日也有顯著升幅，包括網易（０９９９９）。日前國內發放今年第二批進口遊

戲版號，共４３款遊戲，網易多款遊戲，包括《漫威對決》、《蒸汽戰機：聯盟》等遊戲獲得版

號。或受消息影響，網易昨日一度升超過５％，升穿１００天移動平均線，見１０天高位，最終

收報１７３﹒１元，全日升３﹒７％。今早網易承接昨日升勢高開２﹒９％，報１７８﹒１元。

投資者如認為網易短期內仍有上升空間，或可留意網易購２５８１５，行使價１９６﹒８８元，

實際槓桿６﹒８倍，引伸波幅４０﹒４％，換股比率５０兌１，２０２１年１１月２９日到期。

輪證資金流方面，上日樂╱悲觀情緒比例中，悲觀（買入認沽＋賣出認購＋買入熊證＋賣出牛證

）情緒資金流佔７６％，有４９０萬。投資者如欲部署淡倉或可留意網易沽１１２９４，行使價

１４２﹒７８元，實際槓桿５﹒１倍，引伸波幅４２﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年

１２月２９日到期。

手機設備股上日整體向上，瑞聲（０２０１８）一度升超過２％，尾市升幅收窄，最終升

１﹒６％，報５８﹒５元。有大行報告指瑞聲首季手機鏡頭毛利率有顯著改善，反映有潛力於中

低端市場獲得更多市場份額。投資者如繼續看好或可留意瑞聲購１４８４８，行使價６２﹒８８

元，實際槓桿２﹒８倍，引伸波幅５４﹒４％，換股比率５０兌１，２０２２年８月３０日到期

。相反，若看淡或可留意瑞聲沽１５６５４，行使價４８﹒８３元，實際槓桿４﹒７倍，引伸波

幅４７﹒３％，換股比率１０兌１，２０２１年１２月２日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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