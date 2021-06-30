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即市新聞

30/06/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》第二季重注持美股決定正確，第三季又如何？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於中性和向好。４月５日筆者建議大家於強制性公積金（ＭＰＦ）內，動用
３６﹒４８４％持有美國股票基金，相信大家於美股再創歷史新高的環境下，各位本季的ＭＰＦ
表現都會不錯。第三季的投資策略如何？筆者會於下月初透過ＷｈａｔｓＡｐｐ訊息公布。究竟
第三季我們應該增持美股，還是減持美股？其餘資金應投放於甚麼市場？大家很快便會知道。
　　上周筆箸將部分沒有將＋８５２　６６２１９７２８儲存於手機聯絡人名單內的舊
ＷｈａｔｓＡｐｐ會員的會籍註銷，騰出了２百多個新會籍。從今天（３０日）起，至下周一
（５日）止，筆者重新接納新ＷｈａｔｓＡｐｐ會籍申請。由於ＷｈａｔｓＡｐｐ限制了筆者將
投資分析結果傳送給會員的人數，預計至少未來半年，甚至一年內都不會再次招收新會員。機會
難得，切勿錯過！《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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