《套期保值－蕭猷華》金價短期向下機會大

《套期保值》金價在５月底曾上試１９２０美元之後，短時間曾急跌至１７６０美元以下，

主要由於當時市場憂慮美國公布的通脹數據，和聯儲局議息會議發表「鷹派」言論，結果美國５

月通脹按年上升５％，不過按月升幅較４月放緩。與此同時，聯儲局主席鮑威爾指出，預期通脹

只是短暫性，美國財長耶倫亦表示，料年底通脹將會回落。究竟美國財金官員真的對通脹威脅「

隻眼開隻眼閉」？還是通脹真是短暫呢？



首先，今年４、５月美國通脹急升，主要由於去年基數低的影響，回顧去年４月，油價曾經

出現負數、國際銅價亦在低位５０００美元水平，反觀今年４月，油價與銅價分別升至６５美元

和１００００美元。此外，上年受疫情拖累，供應幾乎停頓，需求亦顯著減少，但是今年隨着經

濟重啟，抑壓了的需求報復式反彈，但供應未能配合。不過，隨着環球接種疫苗人數遞增，供應

逐漸回復正常，通脹的而且確有望回落。還有，激增的需求不會持續強勁，故此筆者同意美國聯

儲局說法，通脹在今年年底有望回落。



至於金價後市何去何從？筆者認為若果推斷合理，通脹逐漸放緩，金價抗通脹的作用降低。

另一方面，預期美國失業逐漸改善，因特殊失業金補助８月將會完結，料大量人力將重投勞工市

場，美國經濟下半年持續向好，聯儲局「收水」機會增加。故此在通脹壓力舒緩，和經濟向好的

情況下，利好股市，持有黃金吸引力降低。筆者預期金價短期向下機會大。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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