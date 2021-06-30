《缸邊隨筆－石鏡泉》美股的炸彈？詐彈？

《缸邊隨筆》前周五，美股急跌因怕加息。到周一，美股回升，因美儲局官員又話唔加。今

周五，美就業報告出爐，人人都認為關鍵，如就業人多，市場又會擔心美儲局要快加息了，市場

會怎應對這個美股炸彈？詐彈？



方策：一腳踏兩船。這兩條船一是ＶＩＸ，另是Ｓｋｅｗ，譯成中文，不易達意，ＶＩＸ是

恐慌指數，Ｓｋｅｗ是價偏差。你明嗎？



如市有大波動，期權計價方程式中的波幅會擴大，市場就搞出個ＶＩＸ恐慌指數來供大家炒

；如市平靜，少波動，ＶＩＸ會低，會低至１０至１５水平，但如波動起來，ＶＩＸ可升至４０

過外。



自２０２０年第三季起，美股的標普５００ＶＩＸ一直下滑，反映市場對後市大安旨意，認

為西？無戰事，即大市會平穩地升，升，升。市場不單止由２０２０年第三季至２０２１年第二

季認為市場平穩，就算是對到２０２２年首季，也認為不用對大波動太有戒心，因為ＶＩＸ期貨

，也見整個市道回了下來。



不過，在今年２月、３月，美股都見過曾跌５００點，又升５００點的波動，來回達千點的

波動又算不算大波動？每人感覺不一樣。



ＶＩＸ趨下，不全代表市場對波動無戒心，因為今年３月一跌，就見到南韓Ｂｉｌｌ

Ｈｗａｎｇ爆煲，連累一些銀行蝕百億，新進股壇契媽亦一度受困，港股騰訊（００７００）、

阿里巴巴（０９９８８）等亦見斬價近半，此即平靜表面，陰溝可翻船，三吋水也可浸死人，身

懷Ｎ樣炒技的大戶會怎拆招？



簡單一招；永遠留一手，有ＰｌａｎＡ，也要有ＰｌａｎＢ，如果ＰｌａｎＡ是據ＶＩＸ走

勢而樂觀，ＰｌａｎＢ就是反ＶＩＸ走勢而悲觀。



這個叫看跌引伸波幅的價偏差，ｄｏｗｎｓｉｄｅｉｍｐｌｉｅｄｖｏｌａｔｉｌｉｔｙｓ

ｋｅｗ，這個大家少接觸，它是遠價認沽期權價與賠價期權價的對比，價偏差愈大，即Ｓｋｅｗ

愈大、高，近日這個Ｓｋｅｗ值是幾達歷史新高。



截至港２９╱６╱２０２１時的恐慌指數和Ｓｋｅｗ的值，ＶＩＸ低見１５﹒７３，

Ｓｋｅｗｘ高見１６２﹒０９，基本上是ＶＩＸ趨低，Ｓｋｅｗｘ趨高。



Ｓｋｅｗｘ價趨高是因為大戶怕陰溝翻船，所以勁買認沽（Ｐｕｔ）。而沽出認沽證的大戶

，為要自保，便大大提升沽認沽證的價，便致Ｓｋｅｗｘ大升。



＊大戶已腳踏兩船＊



這類的Ｓｋｅｗｘ升，ＶＩＸ跌的情況，是每在大市有轉折時刻，一些大戶的又要睇好？貨

炒上，但又要睇淡怕市跌而買認沽證以做保險。這個情況在２０１８年８月時見過，之後，市便

曾一跌２０％，要由美儲局出來救市。



今時又似是Ｓｋｅｗ升，ＶＩＸ跌重來，這次是炸彈還是詐彈？大戶已腳踏兩船，閣下呢？

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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