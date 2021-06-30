【半年結－七月翻身？】港股半年彈逾兩千點，七月有望挑戰三萬關

《經濟通通訊社記者劉孝言、張穎淇３０日報道》港股上半年市況反覆，首季先高後低，於

２月突破３１０００關，３月回調至２７５００點年內低位，次季卻未見下探谷底，且展露回升

跡象，５月６月更未算窮絕，本月底更欲試２９４００點阻力位，投資者關注下月能否「七翻身

」，更憧憬下半年港股市場再創高峰。

港股本月跌３２３點或１﹒１％，高低波幅達１２７４點，最高見２９４９０點，收報２８

８２７點。國指本月跌２２５點或２﹒１％，高低波幅達５６７點，最高見１１０３６點，最終

收報１０６６３點。科指本月跌微升５１點或０﹒６％，高低波幅達５９１點，最高見８３３８

點，收報８１５５點。



＊上半年港股先高後回，五月不窮六月未絕＊



今年首季先高後低，１月北水南下勢頭強勁，港股每日均錄逾百億元北水淨買入，刺激港股

整月上揚約千點。但大市２月開始轉勢，月初倚靠重磅科網股破頂，恆指曾高見３１１８３點創

逾３２個月高，惟市場關美國長債收益率升勢，科技股遭殺估值，且港府提出上調三成股票印花

稅稅率，北水流出下大市氣氛轉壞。港股再於３月見底，月內美國中概股除牌憂慮加劇，多隻藍

籌更於績後回落，港股連跌下失守兩萬八關，低見２７５０５點。

４月港股欠資金買盤支持，大型科網股續受反壟斷風波影響、藍籌接連配股或股東減持，大

市缺乏升勁下走勢平穩。市場俗語謂「五窮六絕七翻身」，但今年５月港股先跌後升重上二萬九

關，受惠舊經濟股落鑊炒熱市場氣氛，加上人幣升值帶動中資股上揚，將樂觀情緒延至６月。

本月表現相對平穩，市況基本上受聯儲局收水消息影響，月初有消息指聯儲局擬提早收水，

帶動恆指走勢向下，惟隨後聯儲局主席鮑威爾重申，於就業市場和經濟出現廣泛且全面的復甦跡

象之前，聯儲局都不會加息。該言論重新穩住市場情緒，指數波動亦轉趨平穩，所謂「六絕月」

亦未見大挫表現。

總結上半年，港股累升１５９６點或５﹒８６％。高低波幅達３８５３點，最高見３１０８

４點，最低報２７２３１點，上半年收報２８８２７點。國指累跌７５點或０﹒６９％。高低波

幅達１８８８點，最高見１２２２８點，最低報１０３３９點，上半年收報１０６６３點。科指

累跌２７０點或３﹒２１％。高低波幅達３３７９點，最高見１０９４５點，最低報７５６５點

，上半年收報８１５５點。



＊李偉傑、黃偉康對後市看法樂觀，料恆指可上試三萬關＊



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑預期７月初港股表現良好，因各隻大型新股

認購資金回籠，大市交投有望轉旺，月內或上望３００００關，並於２８０００有支持，倘進一

步調整將試５月低位２７７００位置。如以整個下半年計，李氏指港股下半年阻力為３００００

至３１０００區間，防守位則需下調至２７０００水平。

下半年有眾多未知因素左右大市，李偉傑指通脹收水議題將會成為長期焦點，全球關注聯儲

局將於明年或後年加息，投資者宜續關注美國消費價格指數（ＣＰＩ）、美國ＰＣＥ物價指數等

核心通脹數據，以先行洞悉聯儲局政策調整方向。至於港府計劃８月起實施上調股票印花稅，由

０﹒１％上調至０﹒１３％，他指要留意上調印花稅對市場氣氛的影響，認為不減反加印花稅

違背環球市場趨勢。他以阿里巴巴港股（０９９８８）及美股（美：ＢＡＢＡ）為例，指該股港

股與美股投資價值相若，港股阿里並無獨特吸引力。８月後交易成本上漲將影響成交，料大估值

股份成交下跌，ＥＴＦ成交或受提振。至於經濟復甦方面，他認為本港經濟表現與大市走向關連

不大，料中港澳通關僅屬短期刺激。

安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，上半年大市偏軟主要由於科網股影響

，因該板塊受國內政策隱憂走低，市場因而表現較乏力。然而，他看好大市下半年表現，形容大

市並不欠缺資金，恆指理論上於年內可上試三萬關水平；但在實際因素上是否可上行，則要觀望

相關重磅股以及科技股能否配合升勢。他對科網股下半年表現較為樂觀，料資金或會再輪動，由

舊經濟流入新經濟股，屆時或可再帶動大市升勢。黃偉康指下半年港股在理想的情況下，可突破

三萬關水平，即使下半年突有較負面消息累市，相信亦可守住二萬八關位置。

