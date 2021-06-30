中國製造業ＰＭＩ小勝預期，港股半日跌４５點收２８９４８

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股三大指數齊升，標指及納指收市再創新高。中國於港

股開市前公布６月製造業ＰＭＩ降至５０﹒９仍勝市場預期。今日為６月最後一日，港股開報２

９１０７點，升１１３點，及後迅速調頭，半日最低見過２８８９６點跌９７點。消息透露，港

澳門有意在下月中恢復有限度通關，賭股跑出，車股表現較差。恆指半日收２８９４８點，跌４

５點或０﹒１６％，主板成交６８０﹒４９億元。國指報１０７１６點，跌４０點或０﹒３８％

。科指報８２１０點，升８點或０﹒１１％。

上證綜指報３５８１，升８點或０﹒２４％，成交２５５６﹒８５億元人民幣。深證成指報

１５１２２點，升１２２點或０﹒８２％，成交３２２７﹒３８億元人民幣。

賭股造好，銀娛（０００２７）走高５﹒５４％，報６２﹒８５元，為早市表現最佳藍籌；

金沙（０１９２８）升４﹒２２％，報３３﹒３５元；美高梅（０２２８２）升３﹒５６％，報

１２﹒２２元；澳博（００８８０）漲６﹒０３％，報８﹒６１元。

今日上市的兩隻新股和黃醫藥（０００１３）及奈雪的茶（０２１５０）走勢個別發展，前

者報５９﹒８５元，較招股價４０﹒１元高出４９﹒２５％，半日每手帳面賺９８７５元；後者

報１７﹒６元，比招股價１９﹒８元低出１１﹒１１％，每手蝕１１００元。



表列部份重磅股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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友邦（０１２９９） ９６﹒７５元 升１﹒１０％

騰訊（００７００） ５９０﹒００元 跌０﹒０８％

匯控（００００５） ４５﹒１０元 跌０﹒３３％

美團（０３６９０） ３２１﹒００元 跌０﹒８６％

阿里（０９９８８） ２２１﹒６０元 升１﹒００％

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表列十大升跌幅恆指成份股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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銀娛 （０００２７） ６２﹒８５元 升５﹒５４％

海底撈 （０６８６２） ４２﹒４０元 升４﹒３１％

金沙 （０１９２８） ３３﹒３５元 升４﹒２２％

九置 （０１９９７） ４５﹒７５元 升３﹒３９％

中信 （００２６７） ８﹒５１元 升２﹒２８％



吉利 （００１７５） ２４﹒３５元 跌３﹒７５％

恆安 （０１０４４） ５２﹒５０元 跌３﹒４９％

信義光能（００９６８） １６﹒７６元 跌３﹒１２％

潤地 （０１１０９） ３１﹒６０元 跌２﹒９２％

中生製藥（０１１７７） ７﹒５１元 跌２﹒７２％

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（ｎｓ）

