港股高開１１３點重返兩萬九，中信股份發盈喜開漲２％

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股三大指數全線上升，納指和標指再創新高，但升幅輕

微。而亞洲股市造好，日經升４０點，首爾指數升１２點，而港股方面則輕微高開１１３點

，其中中信（００２６７）發盈喜，料中期盈利按年增長不低於６０％，開市升２﹒１６％，報

８﹒５元；部分科技股走勢造好，美團（０３６９０）升１﹒６１％，報３２９元；阿里（０９

９８８）升１﹒１９％，報２２２元。現時，恆生指數報２９１０７，升１１３點或升０﹒３９

％，主板成交５７﹒４４億元。國企指數報１０８０７，升４９點或升０﹒４６％。恆生科技指

數報８２４９，升４８點或升０﹒５９％。

即月期指新報２８９６２，升１１６點，低水１４６點。即月國指期貨報１０７２９，升５

５點，低水７８點。即月科指期貨新報８２４９，升９０點，︿｛Ｆ＿ＰＲＥＭＩＵＭ＿ＨＴＩ

＿ＮＥＸＴ｝。

上證綜合指數報３５７２，跌０點或跌０﹒０２％，成交３３﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１５０１５，升１５點或升０﹒１０％，成交４１﹒３９億元人民幣。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中信 （００２６７） ８﹒５０元 升２﹒１６％

友邦 （０１２９９） ９７﹒５５元 升１﹒９３％

美團 （０３６９０） ３２９﹒００元 升１﹒６１％

海底撈 （０６８６２） ４１﹒３０元 升１﹒６０％

騰訊 （００７００） ５９７﹒５０元 升１﹒１９％

阿里 （０９９８８） ２２２﹒００元 升１﹒１９％

恆地 （０００１２） ３７﹒０５元 升０﹒９５％

銀娛 （０００２７） ６０﹒０５元 升０﹒８４％

比亞迪 （０１２１１） ２３８﹒２０元 升０﹒６８％

阿里健康（００２４１） １７﹒７４元 升０﹒５７％

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（ｃａ）

