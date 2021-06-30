【大國博弈】歐盟委員會貿易總幹事：美國應摒棄前政府貿易政策

《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟委員會貿易總幹事偉恩周二（２９日）表示，拜登新政府

應採用有別於前總統特朗普時代的貿易政策，以幫助改善美國經濟。

她解釋前政府試圖通過雙邊談判制定規則，並單方面執行規則，令經濟造成巨大損失，而歐

盟與美國在改革世界貿易組織（ＷＴＯ）爭端解決機制上抱有很大程度上的共識，不過機制未能

幫助合作伙伴找到解決方案，故未來需要簡化流程，確保實現設計初衷。

美國國際貿易委員會周二則發布長達３９０頁報告指，美國過去逾３０年達成的自由貿易協

定，對經濟產生微小但積極的影響。

報告指出，自１９８４年以來達成的貿易協定，使美國國內生產總額（ＧＤＰ）增加８８８

億美元，相當於０﹒５％，並增加４８﹒５萬個全職工作職位，不過由於就業增長受惠不均，受

大學教育的男性最受惠。

報告又指，雖然自由貿易協定在其他市場不如美國開放時有助於促進公平競爭環境，但批評

人士表示這些協議往往以犧牲美國工人為代價，服務跨國公司利益，如一方面促進貿易自由化和

投資者保護，另一方面又未能充分保護工人權利和環境。

貿易促進授權是國會授予美國總統的快速談判能力，並將於周四（１日）到期，而據

２０１５年通過的法律，該報告應在今年中提交給國會。（ａｌ）

