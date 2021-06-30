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30/06/2021 18:01

《台股攻略－黃振宇》台股再創歷史新高，直逼１７８００點

　　《台股攻略》在美股創新高的刺激下，台股今日（３０日）由傳產帶頭，航運及鋼鐵類股大
升，金融及電子股也同步齊揚，推升加權指數再創歷史新高，收１７７５５﹒４６點，升
１５７﹒２７點，成交金額為５３４１﹒６６億元（新台幣．下同）。三大法人合計買超
２２６﹒０４億元，外資又回頭買超約２００億元。
　　受到資金再度聚焦航運股，貨櫃三雄在萬海盤中股價攻上漲停價３２１元後，帶動長榮及陽
明盤中股價大升，其中長榮一度攻上漲停價１９７元，帶動市值增加至１﹒０３８兆元，不僅是
首檔航運股市值破兆元，同時亦擠下台塑化，成為市值第四大。至於萬海今日漲停後，市值亦突
破７０００億元，超越國泰金７１１１億元，成為台股第９大市值公司。國巨及奇力新於今日分
別召開董事會，通過以股份為對價之股份轉換案，股份轉換完成後，奇力新將成為國巨百分之百
持股之子公司，奇力新將終止上市。
　　台股今日再創新高，升勢銳不可當，預計下半周台股仍有機會再向上挑戰１７８００點以上
新高。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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