《窩輪豪情－梁業豪》近日升浪遭到破壞

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、資訊科技業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為百度（０９８８８）、京東集團（０９６１８）與網易（０９９９９），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選工商銀行（０１３９８）、中國神華（０１０８８）與東亞銀行（０００２３）。

與昨天（２９日）一樣，今天（３０日）港股５大指數的表現皆跟不上美指期貨，當中以國

企指數最為落後。於６月份期外股票期權到期日，科技股的整體表現相對理想。恆指期貨陰陽燭

小時圖上，昨天低位２８７７８仍具支持，市況雖見反覆橫行，好淡難分。ＲＳＩ跌穿其５小時

平均線後，圖表形勢已變得顯著向淡。２９０２６關口的阻力很大，相信全日高位很可能已經出

現，日線圖將連續第二個交易日錄得陰燭。此外，本月１８日高位２８７６９已被升越，代表近

日的升浪遭到破壞。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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