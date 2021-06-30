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即市新聞

30/06/2021 11:34

《窩輪豪情－梁業豪》近日升浪遭到破壞

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、資訊科技業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為百度（０９８８８）、京東集團（０９６１８）與網易（０９９９９），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選工商銀行（０１３９８）、中國神華（０１０８８）與東亞銀行（０００２３）。
　　與昨天（２９日）一樣，今天（３０日）港股５大指數的表現皆跟不上美指期貨，當中以國
企指數最為落後。於６月份期外股票期權到期日，科技股的整體表現相對理想。恆指期貨陰陽燭
小時圖上，昨天低位２８７７８仍具支持，市況雖見反覆橫行，好淡難分。ＲＳＩ跌穿其５小時
平均線後，圖表形勢已變得顯著向淡。２９０２６關口的阻力很大，相信全日高位很可能已經出
現，日線圖將連續第二個交易日錄得陰燭。此外，本月１８日高位２８７６９已被升越，代表近
日的升浪遭到破壞。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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