《異動股》綠城（０３９００）漲逾１０％，報１２元

《經濟通通訊社３０日專訊》綠城（０３９００）升１０﹒２９％，報１２元，最高價１２

元，創１個月新高，最低價１１﹒０２元；成交７３５﹒６８萬股，成交金額８５５２﹒６６萬

元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動流入２５９１﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商

為中國創盈市場服務，金額２９﹒８７萬元，加權平均成交價１１﹒７１４元；現時最大淨被動

賣出券商為中國投資信息，金額３９６﹒０６萬元，加權平均成交價１１﹒６６元。以現價計，

該股暫連升３日，累計升幅１８﹒３４％。

現時，恆生指數報２８９７９，跌１４點或０﹒０５％；恆生中國企業指數報１０７４０，

跌１６點或０﹒１５％；恆生科技指數報８２０１，升不足１點；主板成交３４９﹒４２億元。

上證綜合指數報３５７８，升５點或０﹒１６％，成交１２７６﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１５０５１，升５１點或０﹒３４％，成交７３９﹒５１億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒０００ 變動 ＋１０﹒２９％

最高價 １２﹒０００ 最低價 １１﹒０２０

成交股數 ７３５﹒６８萬股 成交金額 ８５５２﹒６６萬

１０天平均 ９﹒７６１ 歷史波幅％ ６１﹒７２１

２０天平均 ９﹒０８２ 加權平均價 １１﹒６２６

５０天平均 ８﹒９２９ ＲＳＩ１４ ８２﹒１０４

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動流入２５９１﹒２５

萬元；暫連升３日，累計升幅１８﹒３４％



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 現價（元） 變幅（％）

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綠城 （０３９００） １２﹒００ ＋１０﹒２９

新地 （０００１６） １１６﹒２０ ＋０﹒４３

中海外 （００６８８） １７﹒９０ －１﹒１０

世茂 （００８１３） １９﹒２０ －３﹒２３

龍湖 （００９６０） ４４﹒１５ －１﹒０１

潤地 （０１１０９） ３１﹒９５ －１﹒８４

長實 （０１１１３） ５３﹒８０ ＋０﹒１９

融創 （０１９１８） ２６﹒９５ －０﹒９２

萬科 （０２２０２） ２４﹒５５ －０﹒６１

宏泰發展 （０６１６６） ３﹒０６ ＋１﹒６６

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（ｅｄ）

