《談國論企－黎偉成》百年中共豐功偉績為人民

《談國論企》中國共產黨於２０２１年７月１日慶祝的百年華誕，以多年的建設特別是改革

開放，至反貪腐、脫貧建立共享社會，使中國成為世界第二大經濟體系所建立的豐功偉績，是絕

佳的賀禮。願中共在第二個１００年，為中國和世界人民的更美好，作出更大的貢献。



＊中國成世界第二大經濟體系靠中共幾代人努力＊



從北至南、自東而西的中華大地，今天之象是一派殷殷向榮，有誰會想到現時擁有９１９１

萬黨員的中國共產黨，於１００年前的１９２１年７月１日在上海望志路１０６號舉行的中共一

大，只有１０多人？經歷一個世紀的光景，能夠成為世界最大的政黨而管治世界最多人口的國家

，並由一個文明古國，成為以科技創新為主的世界第二大經濟體系，成功來自「為人民」的初心

，由始而今不變。

我就由少年至今快７０歲而關注了中共約６０年的「年輕長者」身份，所論有幾點：（一）

中共在不同時期不同年代湧現杰出人才，特別是有高瞻遠矚的領導人，最重要者有三（Ｉ）毛澤

東，帶領中共抗日、反國民黨圍剿，到１９４９年建立新中國，一直團結、統戰各方力量以更大

發揮共產黨之最佳統治和效佳，使中國在美國密密層層圍堵能夠重覆國際社會，經濟環境非立國

時之「一窮二白」，功可以遠抵若干重大過失。

到（ＩＩ）鄧小平，於４０多年前大膽地推出「改革開放」政策，所建立的經濟特區在取得

良性成效後，向條件成熟的省市逐步實驗，再推而廣之到全國。

和（ＩＩＩ）改革開放促國民經濟和國家富強，使中國成為世界第二大的經濟體系，就窮了

江澤民、胡錦濤、習近平三代領導人之積極和努力。此足見中國國運昌隆，代代有不同的能者按

當時的國情，使中國發展越來越強盛和?榮。

要特別談的，為（二）習近平。習近平在當代各國領導人中，確有卓越的領導能力和視野，

並可見之於（１）積極主動的推行「反貪腐」，把中央以至各級領導層的貪官拉下馬，才可以確

確切切地做到「脫貧」政策之效，惠民政策使人民可以享受到國家富強之福，為千古以來世界各

地難以做到之功德。

難得的是（２）習近平有世界大同高度理想，近年一直所推行的「一帶一路」，到近期所倡

議和落實的疫苗「共享」，抱負不凡，做到和有佳效。

凡此，產生（三）中國人民有越來越強大的愛國情懷，和支持共產黨之效，是為中華民族千

百年來的少有的佳象。我強烈相信，中國在中共領導下有更良好的前景。

這亦引發以為可以一直「統治」世界的美帝國霸權主義者的高度疾忌，近年的圍堵、攬炒的

反共反華劣行，層出不窮，甚至在所謂「意識形態」上的「差異」，高舉反共的旗幟，「窮凶極

惡」的背後就是因為美國的人才、國力不足，甚至有江河日下傾向，故美國一眾政棍甚至官員在

追不到、趕不上的劣況底下，唯有採取下三檻的惡思劣行，可以把中國壓下去嗎？當然不可以！



＊我強烈相信中國在中共領導下有更良好的前景＊



但中國要在（四）國際上更多發揮中共的團結大多數的一貫統戰政策和方針，不僅強化以德

國、法國、意大利等歐洲國家的聯繫、交往和合作，發揮多邊主義的正面力量，同樣要團結美國

的一切可以團結的力的力量，以壓制美國民主、共和兩黨一直反共和仇華壓華的惡勢力，使中美

關係逐步回復正常之態。更重要的是，進一步加強與俄羅斯、朝鮮等友好國家的關係和合作，是

為反制西方國家反共反華的強有力武器。

我之想，為中國於１９８９年６月４日出現的事件，是美帝擬對當年蘇聯作出「顏色革命」

而「順帶」打壓中國。世界有哪一個國家出現的政變、「顏色革命」，背後不是來自美帝背後的

各種各樣惡勢力？唯一是美國，因美國絕對會支持在美的任何「顏色革命」，要打、要壓，要「

法治」，到在對中國弄出的「六四」事件，至今還要「追究」，建議中國狠狠地揭露美帝背後弄

出來的「六四」反共活動，痛斥其非，以彰正氣。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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